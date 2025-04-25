Спикер Госдумы Вячеслав Володин привел оценку Счетной палаты, что в России не хватает порядка 30% учителей. По данным Минпросвещения, число педагогов в системе начального и среднего образования сокращается с 2020 года. В профсоюзе “Учитель” сказали RTVI, что дефицит кадров может достигать сотен тысяч человек.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что в российских школах, особенно в сельских, не хватает порядка 30% учителей. Об этом свидетельствуют результаты проверок Счетной палаты.

“В городских [школах] есть дефицит преподавателей математики, физики, химии”, — написал Володин.

По данным Министерства просвещения, с которыми ознакомился RTVI, численность учителей в российских школах сокращается с 2020 года. Тогда в ведомстве насчитали 1,087 млн чел., это был рекордный показатель за все время доступной статистики с 2016 года. В 2024 году число учителей опустилось до минимума за весь период — 1,068 млн чел..

Председатель профсоюза “Учитель” Дмитрий Казаков рассказал RTVI, что проблема дефицита кадров в школах существует давно:

“Несмотря на то, что Министерство просвещения и Рособрнадзор периодически делают заявления о том, что дефицит кадров не очень высокий, наша деятельность показывает, что нехватка учителей на самом деле очень большая. Точные цифры назвать очень сложно, но это порядок сотен тысяч”.

Причем руководство школ, по словам Казакова, зачастую не заинтересовано в том, чтобы восполнять этот дефицит, и не спешит публиковать вакансии на свободные ставки.

“Им выгодно, чтобы учитель брал больше часов, это связано в первую очередь с тем, что есть майские указы президента, что зарплата учителя должна быть средней по региону. А так как реально зарплаты учителей не повышаются или повышаются незначительно, их “повышают” таким вот образом — нагружают учителя большим количеством часов”, — объясняет Казаков.

В таких обстоятельствах учителям приходится работать с огромными перегрузками, на две-три ставки, то есть за двоих или даже за троих, уверен председатель профсоюза.

“Несколько лет назад нагрузка в полторы ставки считалась высокой, а сейчас при устройстве на работу в Москве или в Московской области тебе автоматически предлагают нагрузку в две ставки плюс классное руководство. Это связано в первую очередь с тем, что просто нет учителей”, — рассказывает он.

В сельской местности ситуация еще сложнее. Зачастую, если учитель уходит на пенсию, невозможно найти человека, готового переехать в деревню и работать с большими нагрузками за скромную зарплату. Обязанности отсутствующего педагога распределяют по коллегам, и нередко учитель математики может также вести и физику, и географию, и химию с биологией, говорит Казаков.

“В сельской школе в Нижегородской области, где я работал, не могут найти учителя английского языка, и учитель вынужден работать по 56 часов, это девять-десять уроков каждый день. Говорить о каком-то качестве образования при такой нагрузке никак нельзя”, — уверен Казаков.

Помимо нехватки учителей химии, физики и математики, по словам Казакова, есть острая нехватка преподавателей русского языка, иностранных языков и истории. “Нагрузка у них действительно очень высокая, это связано в том числе и с экзаменами. То есть квалификация должна быть высокая, а зарплата по факту низкая”, — объясняет он.

Причем новые кадры в школу идут неохотно из-за перегрузок и низкой зарплаты. “Молодежь вообще не идет работать в школу, а если приходят, то быстро очень уходят, потому что зарплата низкая и высокая нагрузка, условия труда тяжелые. Нужно понимать, что в провинции школы не в лучшем состоянии, холодно бывает в школах, куча конфликтов в школе, потому что образовательная политика абсолютно не благоволит тому, чтобы условия труда улучшались”, — считает Казаков.

В 2024 году профсоюз оценивал дефицит учителей в российских школах в 250 тыс. чел., и сейчас ситуация лучше не стала, считает Казаков. “Люди просто уходят в частный сектор, уходят в другие профессии — на заводы, где сейчас зарплата выше, в IT-сферу. Зачем им работать в школе за копейки и с такой перегрузкой?” — поясняет он.