Идея штрафовать сапсерферов за катание без спасательных жилетов, которую выдвинули депутат Госдумы Надежда Школкина и глава Чувашии Олег Николаев, не очень понятна и вряд ли обоснована. Об этом заявил RTVI основатель петербургской ассоциации сапсерфинга SUP TEAM Игорь Васильев.

Что предложили в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина направила главе МЧС Александру Куренкову предложение ввести штрафы для сапсерферов. Текст документа есть в распоряжении RTVI.

По словам депутата, россияне часто катаются на сапбордах около пассажирских или грузовых судов, создавая помехи судоходству, и сами порой гибнут из-за отсутствия индивидуальных спасательных средств. Чтобы это предотвратить, Школкина призвала закрепить понятие «сапборд» на законодательном уровне и ввести штрафы за катание на досках без спасжилетов.

Поскольку обеспечение безопасности граждан на воде относится к компетенции МЧС, региональные власти не могут сами штрафовать сапсерферов, отметила парламентарий, в связи с этим попросив Куренкова сформулировать позицию его ведомства по поводу идеи штрафов.

Что предложили власти Чувашии

Административно наказывать сапбордистов предложил и глава Чувашии Олег Николаев. Как сообщается на его сайте, на недавнем совещании представитель регионального ГУ МЧС Герман Майков назвал сапсерфинг большой проблемой Чебоксар. По его словам, люди становятся на доски без спасательных жилетов и катаются «в пределах судового хода, в том числе в темное время суток». С начала 2024 года на водных объектах утонули 28 человек, включая пятерых детей, сообщил Майков, не уточнив, сколько погибших были сапбордистами.

Выслушав этот доклад, Николаев поручил подготовить поправки в нормативные акты республики, чтобы сапсерферов можно было штрафовать за нарушение правил поведения на воде. Он также призвал изучить положительный опыт других регионов, чтобы обеспечить безопасность на водоемах перед купальным сезоном 2025 года.

«Зачем вы туда лезете?»

Основатель ассоциации SUP TEAM Игорь Васильев заявил RTVI, что считает претензии к сапбордистам необоснованными и не понимает их суть. Он предположил, что авторы идеи штрафов не имеют к этому виду спорта никакого отношения и «не понимают его механики».

«По всему миру сапборд, в первую очередь, — это спортинвентарь. Если уж совсем привязываться к сапбордистам, то у нас есть еще виндсерферы, кайтсерферы, люди, которые плавают в ластах, в масках, с трубкой — всех тогда нужно регламентировать», — сказал Васильев.

«Я согласен, что [сапбордист] должен быть пристегнут к доске [страховочным] лишем. Если ты пристегнут лишем к доске — зачем тебе жилет? <…> Я не понимаю, что и как они хотят регламентировать. В Петербурге, я смотрю, за это дело взялись плотно», — добавил собеседник RTVI.

При этом Васильев признал, что «на соревнованиях по России и на всяких крупных мероприятиях заставляют надевать жилеты».

«Люди зарабатывают минимальные суммы»

Версию о том, что идея штрафовать сапбордистов может быть связана с коррупцией, Васильев отверг, пояснив, что «интересующих наших чиновников денег там точно нет».

«Люди зарабатывают минимальные суммы — несколько миллионов, может, за сезон, но вы же сами понимаете, что это такое в наше время. У меня это больше, так сказать, как хобби. У меня есть основная деятельность другая абсолютно, за счет которой я и живу. А ребята, которые сами по себе, небольшие организации, самозанятые — вот они что-то могут зарабатывать, 2 млн за сезон. Не думаю, что там может быть какая-то коррупция», — рассуждает эксперт.

Васильев пояснил, что рынок хоть и «на ноги встал», но он не глобальный, а ситуация там как с «сапожниками»: «Один сидит — сам сапоги делает, а есть сеть “Мастер-минутка”». Чаще всего прогулки на сапбордах организуют небольшие предприниматели, пояснил он, поэтому «на этом рынке нет денег и, похоже, не будет».

«Вопрос в том, что они [законодатели] сейчас навносят. Я извиняюсь, зачем вы туда лезете? На моей памяти, за 10 лет в Санкт-Петербурге — один погибший на виндсерфе. Чемпион России, призер Европы, который нечаянно встретился с кораблем. Не какой-то турист, а молодой парень, который был одним из самых сильных спортсменов в России. И он просто в наушниках был, не услышал», — рассказал собеседник RTVI.

«Лучше мы поедем на дачу и пожарим шашлыки»

По мнению Васильева, авторы идеи штрафов за катание на сапбордах без спасательных жилетов не совсем понимают суть сапсерфинга.

«Ходим мы по судовому ходу, и что? Кого-то корабль задавил за все лето? Никого не задавил. Мы приходили в один из самых крупных вузов страны к проректору по досугу и отдыху, предложили всё организовать, на что нам ответили: лучше мы поедем на дачу и пожарим шашлыки. И вот такие люди пытаются навести порядок там, где им неинтересно. Это мое мнение. Я по-другому не могу объяснить их желание туда залезть», — поделился он.

Васильев уверен, что нет никакого повода предъявлять претензии сапсерферам, потому что люди «хотят спортом заниматься, кайфовать, с семьей выходить на природе, отрезвляться, интересно проводить время».

Идея не нова

В июле старший госинспектор центра по маломерным судам Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров прогнозировал, что скоро появится федеральный закон, регулирующий катание на сапбордах, и мешающих работе спасателей сапбордистов будут привлекать к ответственности. По словам Кажурова, сапборды могут быть классифицированы как гребные суда.

Зампред комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин сравнивал сапбордистов с электросамокатчиками, указывая на то, что эта сфера водного транспорта развивается «хаотично и нерегулируемо».

Правовой статус сапбордов

С точки зрения российского законодательства формально сапборды подпадают под определение надувных маломерных судов, но МЧС расценивает их как инвентарь для экстремального водного вида спорта.

Об этом, в частности, заявлял в июне 2024 года глава отдела Госинспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин. По его словам, спасатели вправе только предупреждать сапсерферов об угрозах, но контролировать безопасность их прогулок должны региональные власти.