Гендиректора парка «Патриот», экс-губернатора Кировской области Игоря Васильева задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Двое его заместителей уже арестованы.

Речь идет о ч. 6 ст. 290 УК, уточняет агентство. «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к следствию, пишет, что в материалах дела фигурирует сумма взяток в 80 млн рублей. По информации издания, главу парка допросили 5 октября.

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК намерено просить об аресте Васильева на два месяца, сообщили РБК двое собеседников, знакомых с ходом расследования. Заседание назначено на 6 октября. До него экс-губернатор останется в СИЗО.

Первого замглавы парка «Патриот» Сергея Федосова и замдиректора по эксплуатации Алексея Павлюкова Хамовнический суд Москвы отправил под стражу на два месяца еще 2 октября: ходатайства следствия удовлетворены, указано в картотеке.

Федосову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Павлюкову обвинение предъявили по той же статье о взятке, что фигурирует в деле Васильева.

Гендиректор компании «Гермес» Евгений Мариев, которого следствие считает взяткодателем, с 3 октября находится под домашним арестом. По данным СК, в декабре 2025 года парк заключил с компанией контракты более чем на 1,4 млрд рублей на обслуживание зданий и территорий в Подмосковье и филиала в Кронштадте.

По версии ГВСУ, на которую ссылается РБК, Мариев ежеквартально передавал руководству парка процент от фактической оплаты выполненных работ. Взамен, как полагают следователи, компании обеспечивали общее покровительство, содействовали в заключении новых договоров и не препятствовали исполнению действующих.

«Фонтанка», в свою очередь, писала, что заместители получили от коммерсантов порядка 100 млн рублей. По данным издания, за эти деньги предпринимателям помогали выигрывать торги и закрывать контракты только на бумаге.

«Гермес» уже фигурировал в деле еще одного заместителя Васильева, Виталия Мелимука, задержанного в апреле. По версии СК, в том же месяце гендиректор компании передал ему 18 млн рублей за помощь в заключении договоров и беспрепятственную работу по ним. Суд тогда отправил Мелимука под стражу.

В Минобороны в ответ на запрос РБК заявили, что тесно взаимодействуют с военно-следственными органами и оказывают максимальное содействие расследованию.

«Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны», — подчеркнули в ведомстве.

О делах против предыдущих руководителей парка

Бывшего директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова арестовали в августе 2024 года. Спустя год Одинцовский городской суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу 300 тыс. рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

Согласно версии следствия, свыше 25 млн рублей, предназначенных для парка, ушли на строительство на личном участке экс-замминистра обороны Павла Попова. Ахмедов полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке.

По тому же делу проходили Попов и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Шестеров летом 2025 года получил шесть лет колонии общего режима. Попов вину не признал. В апреле 2026 года ему назначили 19 лет строгого режима и штраф 85 млн рублей по совокупности статей, включая получение взяток и незаконный оборот оружия, писал «Коммерсантъ».

Кроме того, «Фонтанка» сообщала об осуждении по одному из дел вокруг «Патриота» Евгения Григорькина, который руководил музейно-храмовым комплексом в Кронштадте.

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» создан по приказу министра обороны в 2014 году и расположен в районе Кубинки в Подмосковье. Нынешнее название парк носит с 2023 года. Его площадь составляет 3500 га, на территории находятся музеи, конгрессно-выставочный центр и главный храм Вооруженных сил. Управляет парком ФГАУ «Центральный парк “Патриот”» Минобороны.

Игорь Васильев возглавил «Патриот» в марте 2026 года, до этого был заместителем руководителя Росстата. В 2004—2010 годах он представлял Республику Коми в Совете Федерации, в мае 2010-го стал аудитором Счетной палаты, а в 2014—2016 годах руководил Росреестром.

Летом 2016 года президент Владимир Путин снял с должности губернатора Кировской области Никиту Белых, обвинявшегося во взяточничестве, и назначил врио Васильева. В сентябре 2017-го его избрали главой региона, в мае 2022-го он ушел в отставку.