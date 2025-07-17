Онлайн-продавцы направили коллективную жалобу в ФАС на Wildberries в связи с «систематическими нарушениями» своих прав. Маркетплейс задерживает выплаты за реализованный товар «на 5-10 и более банковских дней», а также не предусматривает защиту от массового выкупа товаров «ботами», говорится в тексте обращения, с которым ознакомился RTVI.



«Мы, группа продавцов в количестве 31 человека, заявляем о систематических нарушениях наших прав и законных интересов со стороны Оператора Wildberries. Действия Оператора носят признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке организации электронной торговой площадки и существенно ограничивают конкуренцию, нанося значительный ущерб множеству хозяйствующих субъектов», — говорится в обращении.

В самой компании RTVI заявили, что «пока не получали указанное обращение». «Компания внимательно изучит его, как только документ поступит от регулятора. Мы всегда соблюдаем действующее законодательство», — добавили в Wildberries.

Что не устраивает продавцов

Всего в тексте описаны десять основных претензий. Среди них, например, «нарушение сроков выплат за реализованный товар». По словам селлеров, выплаты стали задерживать на 5-10 и более дней для того, чтобы «продавцы переходили на банк Wildberries».

«Любой банк РФ переводит деньги с р/с на р/с другого банка в течении суток, здесь же маркетплейс предумышленно задерживает денежные средства, подсовывая свой банк как решение проблемы», — говорится в обращении.

Согласно оферте, маркетплейс обязан выплатить денежные средства в течение пяти рабочих дней со дня востребования, но возможности подтвердить дату востребования у продавца нет «в силу технических условий» личного кабинета. Раздел со статусом платежа при этом может подвергаться изменениям со стороны маркетплейса.

Также селлеры обращают внимание, что маркетплейс «без объективных причин и уведомления ограничивает или полностью блокирует возможность поставлять товары на склады». По словам продавцов, «лимиты поставок устанавливаются непрозрачно», что, в свою очередь, «лишает возможности своевременно пополнять ассортимент и приводит к потере продаж». «Ни с одного ЛК не могу создать поставку. Либо пишет: ваш товар не примет ни один склад (товары из разных категорий), либо просто не дает добавить товары. Выдает ошибку и страница зависает», — рассказывают продавцы.

С отсутствием лимитов на складах Wildberries продавцы начали сталкиваться еще в мае 2025 года. Тогда маркетплейс фактически признал, что слотов для поставок остается очень мало из-за затоваривания основных складов. В качестве выхода из ситуации маркетплейс предложил 50% скидку на вывоз неликвидного залежавшегося товара и пообещал строить новые склады, чтобы в долгосрочной перспективе увеличить количество складских мест.

В обращении также говорится, что маркетплейс проводит списание денежных средств за дополнительные опции — к примеру, опцию перераспределения товара между складами, — однако саму услугу не оказывает.

Кроме того, продавцы также просят ФАС обратить внимание на широко распространенную практику использования ботов для массового выкупа товаров. «Такие „боты“ используются определенными лицами (часто связанными с крупными игроками или недобросовестными контрагентами) для создания условий, где продавец несет траты на логистику без выкупа товара», — говорится в обращении. Продавцы также отмечают, что маркетплейс предусмотрел платную услугу защиты от массовых выкупов, «фактически указывая на то, что может с ними бороться», однако «не предоставил безопасность другим продавцам площадки».

«ООО „РВБ“ является владельцем агрегатора информации о товарах, на котором продавцами размещаются предложения о заключении договоров купли-продажи принадлежащих им товаров. И взимает лицензионный платеж за пользование порталом, соответственно обязан обеспечивать безопасную работу всем продавцам», — говорится в обращении.

Помимо «атаки ботов» и «задержки выплат», продавцов беспокоит «произвольная корректировка отчетов маркетплейсом, а также отсутствие прозрачности аналитических данных». Как утверждают селлеры, оператор WB «в одностороннем порядке, без согласования и без оперативного уведомления продавца, вносит изменения в финансовые отчеты, среди которых отчеты по продажам и отчеты о возвратах товаров. Такие корректировки, в свою очередь, «приводят к списанию уже начисленных средств с баланса продавца, искажению данных о продажах и остатках, делают невозможным достоверный учет и планирование».

«Обоснования для таких корректировок неясны, противоречивы или предоставляются с большой задержкой. Процедура оспаривания таких корректировок сложна и неэффективна. Имеются данные о расхождениях в уже сданных отчетах в ИФНС, в связи с чем приходят доначисления от налогового органа», — говорится в обращении.

Кроме того, в тексте обращения продавцы пожаловались также на неравномерное начисление СПП (скидки покупателю от продавца), отсутствие фото или видео при штрафе за «неверное вложение» (если был отправлен не тот товар), невозможность отказа от тарифных опций ранее 90 дней, задержку вывоза поставок из ПВЗ и некорректное начисление штрафов за габариты товаров. В частности, речь идет о самостоятельном изменении маркетплейсом литража товара и начислением повышенной логистики за «неверные габариты».

В своем обращении продавцы ссылаются на пункты 1, 2, 9 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и просят ФАС выдать маркетплейсу предписание «для устранения всех нарушений».