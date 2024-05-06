Реальная угроза безопасности стран Евросоюза — это попадание на черные рынки оружия с Украины и наличие «огромного числа экстремистских элементов». Об этом RTVI заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Financial Times.

Накануне издание выпустило статью, в которой утверждало, что Россия берет курс на «постоянный конфликт с Западом» и готовит «жестокие диверсионные атаки» по всей Европе.

«По мнению представителей [европейских] разведслужб, Россия уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на европейской земле, напрямую и через доверенных лиц, практически не беспокоясь о гибели гражданского населения», — говорится в материале FT.

В статье также утверждается: хотя «у агентов Кремля длинная история подобных операций», появляются свидетельства «более агрессивных и согласованных усилий». На этом фоне представители разведки стран Евросоюза «все чаще заявляют об угрозе, стремясь повысить бдительность».

«Страны ЕС должны быть озабочены попаданием на свои черные рынки оружия с Украины, где оно бесконтрольно циркулирует, а также наличием огромного числа экстремистских элементов под видом «украинских беженцев». Вот это настоящая угроза европейской безопасности», — сказала Мария Захарова RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал статью FT «несерьезной».

«Не похоже на какой-то серьезный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны», — заявил официальный представитель Кремля.