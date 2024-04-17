У Москвы нет официальной информации о том, кто может представлять Россию на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Пока официальной информации нет», — сказала дипломат в ответ на просьбу RTVI уточнить, кто может войти в состав российской делегации и отправится ли во Францию министр иностранных дел Сергей Лавров, если ему поступит приглашение.

Ранее Мария Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что пока Москва не получала официальное приглашение на юбилей высадки в Нормандии. По словам официального представителя МИД, 16 апреля она обсуждала этот вопрос с послом России во Франции Алексеем Мешковым.

В свою очередь, французская дипмиссия в Москве поделилась с RTVI сообщением организаторов мероприятий Mission Libération.

«Исторически Франция всегда приглашала на церемонию те страны, чьи контингенты высадились в Нормандии», — подчеркнули организаторы церемонии. Они добавили, что Париж «не ведет политику исторического ревизионизма».

Представители России получат приглашение на 80-летний юбилей, чтобы «почтить самоотверженность и самопожертвование советских народов, а также вклад Советского Союза в победу 1945 года», добавили в Mission Libération.