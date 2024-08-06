Эскалация между Израилем и Ираном может привести к «большой войне» на Ближнем Востоке. Об этом заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее власти Ирана через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто официально предупредили Израиль, что намерены атаковать еврейское государство. Поводом послужило убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Израильская сторона официально не подтверждает и не опровергает свою причастность к смерти одного из лидеров движения.

Москва решительно осудила убийство Хании.

«Неоднократно предупреждали, что подобные провокационные шаги подводят Ближний Восток к новой опасной черте, чреваты дальнейшей деградацией военно-политической ситуации, вплоть до большой войны. Вероятность такого драматичного сценария высока», — подчеркнула Мария Захарова.

По словам российского дипломата, к сожалению, все стороны, которые вовлечены в региональное противостояние, заявляют о готовности к дальнейшему обмену «ударами возмездия» и продолжению вооруженной борьбы.

«В связи с этим вновь подтверждаем нашу последовательную и принципиальную позицию в пользу необходимости отказа от любых действий, которые дополнительно подпитывают эскалацию», — добавила официальный представитель МИД России RTVI.

Мария Захарова отметила, что Москва доводит свои оценки и соответствующие призывы «до всех заинтересованных игроков по имеющимся двусторонним каналам и на различных международных площадках».