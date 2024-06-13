Законопроект о выплатах фактической зарплаты в объеме не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) вносят в Госдуму 13 июня депутаты фракции ЛДПР. Об этом RTVI рассказал автор поправок глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«В понедельник мы, депутаты фракции ЛДПР, вносим в Госдуму законопроект о фактической выплате зарплаты не ниже МРОТ. Необходимо четко прописать в законодательстве такую норму, чтобы получать на руки меньше МРОТ было невозможно», — сказал Нилов.

Заработную плату на уровне МРОТ сегодня в России получают порядка 5 млн граждан. Эта сумма составляет 19242 рубля.

«Однако с этой суммы удерживается еще и подоходный налог — соответственно, на руки выходит меньше МРОТ. Это, безусловно, недопустимо», — заявил депутат.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на то, что в современных условиях интересы работодателя в большей степени направлены на повышение прибыльности своих организаций, чего крайне сложно достичь, не нарушая материальные интересы работников.

Хотя в КоАП и предусмотрены штрафы до 50 тыс. рублей для работодателей, нарушающих требования по выплате зарплаты не ниже МРОТ, на практике случаи выплаты «серых» зарплат ниже МРОТ все еще встречаются, в этой связи инициатива фракции ЛДПР является весьма актуальной, заявил RTVI управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Действующая редакция статьи 133 Трудового кодекса РФ допускает двоякое толкование: работодатель формально может установить оклад на уровне МРОТ, а реальная выплата может оказаться ниже этого уровня. Предлагаемая поправка призвана устранить эту правовую коллизию и недвусмысленно закрепить обязанность работодателей выплачивать заработную плату в размере, превышающем МРОТ, с учетом всех налогов и сборов», — пояснил юрист.

Однако одних только законодательных мер может быть недостаточно — требуется также повышение эффективности контроля и ужесточение санкций за невыплату легальных зарплат, добавил Русяев.

Законопроект обязывает работодателя обеспечивать выплату нормированной величины именно «чистыми», что должно исключить ситуации, когда при одном и том же начислении работники получают на руки разные суммы вследствие применения социальных вычетов и иных льгот, заявил RTVI руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.

«Такая поправка актуальна, в том числе, в совокупности с принятием законопроектов, закрепляющих налоговую реформу. Имеются в виду расчеты, связанные с так называемым «социальным кэшбеком», когда зарплата, получаемая на руки, крайне важна», — заявил юрист.

Для каждой отдельной семьи недополучение нескольких сотен или тысяч рублей порой бывает критическими, отметил Хаминский.