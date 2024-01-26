Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России планируется внести в Госдуму в феврале, а аргумент правительства, что ЕАЭС не планирует запрещать вейпы — ерунда, заявил RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Законопроект о полном запрете вейпов внесем в феврале, это будет межфракционный проект», -сказал Нилов.

Предлагается внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Планируется установить полный запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки.

В отзыве правительства на проект закона за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что законопроект требует «концептуальной переработки». Отмечается, что в рамках ЕАЭС принято решение о том, что нужно регулировать обращение никотинсодержащей продукции, то есть будет принят регламент ЕАЭС и установлены требования к такой продукции. А запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки «может привести к нарушению Россией обязательств в рамках ЕАЭС».

Такое положение дел Нилов считает прогрессом. «Мы два года пытаемся запретить вейпы. Аргументы «против» были самыми разными — выпадающие доходы, контрафактная продукция, но про то, что где-то что-то разрешено, а в России не может быть запрещено — такого аргумента не было, это ерунда», — сказал Нилов.

В России уже действуют ограничения по продаже и курению вейпов, в частности, их запрещено продавать несовершеннолетним, введены штрафы за нарушения.

«Рано или поздно придем к более серьезным мерам. Запретить вейпы в России реально, а правительству неудобно писать «нет», отказывать, надо что-нибудь написать, например, что можно доработать», — пояснил депутат.

Ольга Зенькович