Законопроект об индексации пенсий с 1 января вносится в Госдуму депутатами фракции ЛДПР, сообщил RTVI глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Граждане уже привыкли к индексации с 1 января, и будет справедливо индексировать пенсии с начала года», — сказал Нилов.

В 2018 году в пенсионное законодательство претерпело изменения, с 2019 года был введен специальный законодательный режим, в рамках которого индексация страховых пенсий проходит один раз в год — 1 января, пояснил депутат. Однако с 2025 года переходный период завершается, и плановая индексация будет осуществляться с 1 февраля на коэффициент инфляции и с 1 апреля — в зависимости от возможностей бюджета Социального фонда.

Законопроектом предлагается осуществлять индексацию страховых пенсий и фиксированных выплат к страховой пенсии на индекс роста потребительских цен за прошедший год не с 1 февраля, а с 1 января каждого года.

«Однако учитывая, что из-за новогодних праздников выплата январской пенсии начинается в декабре предыдущего года, а также в связи с необходимостью определения показателя индекса роста потребительских цен за прошедший год на 31 декабря соответствующего года и его утверждения правительством РФ, предлагается осуществлять выплату проиндексированной страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии начиная с 1 февраля текущего года с доплатой за январь», — сказал Нилов.

Руководитель центра мониторинга правоприменения законодательства, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук сомневается, что законопроект будет принят, по его мнению, «такого рода законопроекты должны иметь межфракционный характер, инициатива должна исходить ото всех фракций».

«Для финансистов аргументация: «Так привыкли люди», наверное, не является состоятельной, идет расчет накопленной инфляции, необходимость «подбивки» всех бюджетных обязательств, ведь речь идет о пенсиях как работающих и неработающих пенсионеров. Росчерком пера перенести на месяц раньше выплаты не получится, это увеличение на одну двенадцатую бюджетных средств на год, и эти средства еще надо изыскать», — сказал Склянчук RTVI.

«Было бы хорошо, если бы пенсия росла каждый месяц, это было бы психологически более интересней», — добавил эксперт.