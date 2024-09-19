В пятницу, 20 сентября, в эфир телеканала ТНТ выйдет выпуск Comedy Club, который будет прощальным, сообщил холдинг «Газпром-медиа».

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводится в сообщении слова Гарика Харламова, которого в июле назначили креативным продюсером проекта.

3 сентября директор ТНТ Тина Канделаки в своем телеграм-канале намекнула на то, что Comedy Club будет перезапущен в новом формате. Она отметила, что Харламов на новой должности «добавит этому легендарному шоу еще больше остроты, юмора и провокации».

«Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: «Прощай, Comedy», — сказала Канделаки.

Эту же фразу — «Прощай, Comedy» — можно встретить в рекламных материалах с анонсом выпуска 20 сентября.

В выпуске Comedy Club, который «Газпром-медиа» называет «прощальным», зрители увидят актрис Юлию Меньшову и Наталью Бочкареву, телеведущего Дмитрия Диброва, актрису Наталью Бочкареву, актеров шоу «Однажды в России» Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Яну Кошкину, экс-резидента клуба и продюсера Okko Гавриила Гордеева, участниц шоу «Женский стендап», а также генерального продюсера шоу Артура Джанибекяна.

В августе 2024-го Харламов заявил в интервью РБК, что планирует изменить многие вещи в Comedy Club и «вернуться к формату клуба», с которого начинался проект.

«Я бы сравнил грядущие перемены с новым iPhone. У каждой новой модели новая камера, новый корпус. Но это все тот же iPhone. Так будет и с Comedy Club», — говорил юморист. По его словам, «вселенная Comedy будет расширена».

Comedy Club выходит на ТНТ с 2005 года.