В Госдуме обсудят идею внедрения беспилотников для уборки мусора, в том числе в труднодоступных местах. Об этом RTVI рассказал замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.

Депутат назвал эту инициативу «прекрасной и перспективной». Он добавил, что в этом вопросе многое будет зависеть от правительства, которое должно принять решение о том, чтобы такой способ уборки мусора «в горах, других труднодоступных или природоохранных территориях начал применяться».

Грешневиков добавил, что вывоз мусора, его складирование и утилизация — это большая проблема.

«Я вот недавно побывал в Кроноцком заповеднике, там на вертолете вывозят этот мусор. Там процесс налажен, но он дорогостоящий. К сожалению, вертолеты старые, советского периода», — рассказал он.

Поэтому, продолжил парламентарий, было бы правильным, если для очистки от мусора гор, «дальних уголков российских» или особо охраняемых природных территорий были задействованы БПЛА.

«Если беспилотники действительно помогут ускоренно, тщательно, под контролем убирать весь этот мусор, то это хорошо. Я озвучу эту идею на заседании комитета и сделаю все возможное, чтобы довести до правительства. <…> У нас комитет боевой, слаженный. Думаю, что мы инициируем это», — добавил депутат.

Заменить людей в сфере ЖКХ

Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова в беседе с RTVI допустила, что дроны в России могут начать использовать для уборки и вывоза мусора, в том числе в сферах, где не хватает людей. Она напомнила, что беспилотники могут быть как воздушными, так и наземными.

«И такие беспилотные устройства вполне могли бы быть задействованы там, где не хватает рабочих рук. Эти роботы могли бы заменить людей и по уборке, и по сбору бытовых отходов, особенно из труднодоступных различных мест — из оврагов, вдоль дорог», — сказала она.

Юнисова уточнила, что пока о повсеместном внедрении дронов для уборки мусора говорить рано, в том числе из-за запрета их использования в разных регионах для населения.

«В любом случае, даже если нельзя применять летающие беспилотники, то есть большой спектр для применения не летающих, а различных передвигающихся по земле, самодвижущихся роботов, с учетом дефицита рабочих кадров, особенно в сфере ЖКХ, где довольно низкий уровень заработной платы и большое количество вакансий», — добавила эксперт.

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко сообщил RTVI, что мусор нередко остается от туристов, которые могут оставлять его в разных местах.

«Мусор же нужно не только переместить, но и обнаружить. И в этом случае дрон, безусловно, незаменим. Вопрос в том, как мы обнаружим мусор, особенно оставленный туристами, которые любят забираться далеко, куда никакие мусорки не ездят по определению. Как в поговорке: “Чем лучше у тебя джип, тем дольше потом идти за трактором”», — сказал он.

Эксперт отметил, что иногда после обнаружения мусора выгоднее привлечь волонтеров. Использование роботов в таких случаях нецелесообразно и слишком дорого. Речь идет, например, об уборке мусора вдоль дорог или в населенных пунктах.

«А вот когда речь идет о удаленных районах — это может действительно быть полезно, потому что мусор опасен вне зависимости от того, где он находится. Микропластик вредит и встраивается в пищевые цепочки растений и животных вне зависимости от того, где он находится. И, соответственно, поэтому убирать его тоже нужно повсюду», — сказал Рыбальченко.

Эксперт также уточнил, что уборка мусора — это простая операция для оператора БПЛА, который обычно выполняет более сложные задачи.

«Отучить такого “мусорного оператора” — дело очень полезное, а там, может быть, он займется в перспективе и более полезными делами. Стоит понимать, что если речь идет о профессиональном сотруднике сертифицированного регионального экологического оператора, то и принять такое решение [об обучении такого оператора] достаточно просто», — заключил он.

В 2023 году замглавы Российского экологического оператора по правовым вопросам Алексей Макрушин сообщил, что дроны начнут следить не только за наполняемостью мусорных полигонов, но еще и оценивать риск возгораний и концентрацию загрязняющих веществ. В 2022 году специалисты при помощи БПЛА обнаружили на 496 полигонах в 62 регионах более 3 тыс. нарушений.

3 июля Bloomberg сообщил, что в Непале для уборки мусора на Эвересте — «самой высокой свалке мира» — стали использовать китайские дроны. За месяц беспилотники собрали более 280 кг мусора на высоте более 6 тыс. метров. Однако у беспилотников есть свои ограничения. Они не могут работать на больших высотах, где воздух слишком разрежен для их полетов, а погода часто непредсказуема.

Ранее очисткой мусора на Эвересте занимались только шерпы, которые несли четыре часа по 20 кг отходов по опасному маршруту. В статье отмечается, что дроны преодолевают то же расстояние за шесть минут. Беспилотники доставляли снаряжение из базового лагеря на высоте 6065 м, а обратно транспортировали мешки с мусором. Сами шерпы довольны своими «помощниками», но отмечают, что им нужно «больше дронов, способных перевозить более тяжелые грузы».

Bloomberg сообщает, что с 2019 года непальские военные и шерпы очистили гору и несколько соседних вершин от более чем 100 тонн мусора. За последнее десятилетие власти также ввели правило: альпинисты, поднимающиеся выше базового лагеря, должны убирать с собой не менее 8 килограммов отходов. В противном случае они рискуют потерять залог в 4000 долларов, который обязаны внести все посетители горы.