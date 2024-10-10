Лефортовский суд Москвы арестовал по уголовному делу заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. Это следует из картотеки дел Мосгорсуда.

Попелюха арестовали 9 октября. В карточке дела не указано, о каком уголовном деле идет речь. По данным источника РБК в правоохранительных органах, замглавы АСВ подозревается в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.

По месту жительства и на рабочем месте Попелюха прошли обыски, сообщил источник издания. Изъяты электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. Попелюха задержали после допроса у следователя.

Ранее на этой неделе сотрудники следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном офисе АСВ и опросили двух топ-менеджеров госкорпорации, включая Попелюха, сообщили источники РБК. Baza утверждает, что в агентстве прошли обыски.

Бывший первый замглавы АСВ Валерий Мирошников проходил свидетелем по делу экс-офицера ФСБ Кирилла Черкалина, который курировал борьбу с преступностью в банковской сфере и получил семь лет колонии по делу о взятках и крупном мошенничестве.

Следствие проверяло Мирошникова на причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка. В июле 2019 года Мирошников вместо явки на допрос уехал за границу.