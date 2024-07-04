Россиянам не стоит ждать повторного запуска безадресной льготной ипотеки, сообщил RTVI зампред Банка России Алексей Заботкин на полях Финансового конгресса.

“Это был антикризисный краткосрочный инструмент, который вводился, напомню, на 6 месяцев в 2020 году и потом неоднократно продлялся. Наверное, если будут условия сопоставимые с тем, что произошло в 2020 году в пик пандемии, то правительство может принять решение по использованию этого инструмента. Но в рамках какого-то базового сценария, наверное, это маловероятно. На счет того, какие риски мы видим, — достаточно посмотреть на то, что произошло с рынком первичного жилья за 2021, 2022, 2023 год. Мы видели, как риски реализовались в полном объеме за это время”, — сказал Заботкин.

Зампред ЦБ пояснил, что после отмены программы размер платежа по ипотеке возрос на 50% для тех, кто раньше мог взять льготную ипотеку, а сейчас будет вынужден обращаться за рыночной ипотекой. Для тех, кто имеет возможность взять семейную ипотеку, а также для тех, кто брал рыночную ипотеку и в прошлом, доступность жилья в результате этого не изменилась, уточнил он.

“Cледует ожидать, что в условиях прекращения действия широкой льготной ипотеки динамика цен на жилье будет менее бурной, чем она была в предыдущие 4 года по отношению к доходам”, — сказал Заботкин.

Чтобы жилье вновь стало доступным для россиян, необходимо снизить инфляцию до 4%, указал зампред ЦБ. “Мы часто напоминаем о том, что в те самые 2017, 2018, 2019 годы, когда инфляция была вблизи 4%, не было никаких масштабных льготных программ ипотеки, при этом рыночные ставки по ипотеке были ниже 10%. В какой-то момент они даже до 8% опускались, были 9% в среднем. Поэтому ответ очень простой. Необходимо переломить текущую ситуацию с инфляцией. Если инфляция опустится до 4%, то и процентные ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, вернутся на умеренные уровни, которые мы наблюдали в прошлом”, — подытожил он.