Неуклонный рост ключевой ставки лишь в ограниченной степени помогает в ситуации с повышением цен, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев. По его словам, решить проблему с инфляцией можно путем сокращения государственных расходов, однако такой вариант невозможен, в частности, из-за военной операции на Украине.

По итогам встречи фракции «Единая Россия» с руководством Центробанка Бахарев отметил, что не возьмется делать прогнозы по поводу того, ожидается ли дальнейший рост ключевой ставки.

«До опорного заседания Банка России, на котором будет рассматриваться ключевая ставка, еще больше месяца — поверьте, по нынешним временам это слишком большой срок, чтобы можно было заранее что-то предсказывать. Я на себя, во всяком случае, такую ответственность не возьму», — сказал он.

Говоря о ключевой ставке, Бахарев отметил, что важно то, насколько ее текущее значение позволяет ответить на «главный вызов» в денежно-кредитной сфере — «неуклонный рост цен на основные группы товаров и услуг».

«Сегодня это главное зло. Все участники сегодняшней дискуссии с этим согласились. Почему? Потому что инфляция вредна для граждан, поскольку это прямой вычет из их доходов, это обесценивание их сбережений, причем ее называют налогом для бедных», — продолжил депутат.

Он добавил, что Банк России должен учитывать то, как текущие показатели ключевой ставки влияют на экономическую активность. Проблема заключается в том, что на показатели инфляции во многом влияют немонетарные факторы, такие как рост санкционного давления, другие внешние шоки, уровень мировых цен на товары российского экспорта, дефицит кадров на рынке труда, повышение налогов и тарифов, отметил собеседник RTVI.

«И вот влияние этих факторов крайне сложно нейтрализовать исключительно за счет монетарных инструментов, например, путем повышения ключевой ставки», — подчеркнул он.

«Вот потому мы и видим, что ставка неуклонно растет уже полтора года, но это имеет ограниченный эффект на рост цен. Чтобы решить проблему с инфляцией, конечно, эффективной мерой стало бы сокращение государственных расходов, но мы не можем в сегодняшней ситуации позволить себе этого, поскольку нужно решать задачи, связанные с проведением специальной военной операции», — сказал Бахарев.

Кроме того, по его словам, необходимо «обеспечивать трансформацию российской экономики, нужно поддержать граждан в этот непростой период, реализовывать национальные проекты и так далее».

Депутат отметил, что необходимо «согласование денежно-кредитной политики с бюджетной, налоговой, тарифной и в целом с экономической политикой правительства». Сегодня зачастую предпринимаются «разнонаправленные действия различных ведомств в денежно-кредитной сфере, которые не согласуются друг с другом», объяснил он.

«Мы сегодня обратили внимание коллег из Банка России на необходимость большей взаимной согласованности в денежно-кредитной сфере. Это касается как регулятора, так и правительства. Они не должны носить разнонаправленный характер, а наоборот, создавать эффект синергии. Вот этого, с нашей точки зрения, можно и нужно добиться уже в ближайшей перспективе», — заключил Бахарев.

Зампред Банка России Алексей Заботкин по итогам встречи фракции «ЕР» с руководством ЦБ сообщил журналистам, что темпы роста цен сохраняются на высоком уровне.

«Если смотреть на картину за последние месяц-два, то пока это картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных усмотреть сложно», — сказал Заботкин.

Он отметил, что инфляция «пока сохраняется на высоком уровне, как это и заложено в прогноз, который был обновлен в октябре». «Данные за последнюю неделю в значительной степени связаны с удорожанием плодоовощей. В части устойчивых компонентов в целом последняя неделя, наверное, несколько меньше, чем предыдущая», — добавил он.

По словам Заботкина, Банк России не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено.