Известные западные диджеи продолжают выступать на фестивалях электронной музыки в России летом 2024 года, заявили украинские активисты, обвиняющие их в «нормализации» отношения к военной операции на Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В пример приводится Outline — один из ведущих техно-фестивалей этого лета в России, проходивший 18-22 июля на берегу Дубны в 90 км к северу от Москвы.

«Толпа танцевала на закате на музыкальной площадке, укрытой среди деревьев и освещенной яркими арт-инсталляциями, двигаясь под биты немецких, американских и французских диджеев. Это могла быть сцена с летнего фестиваля в любой европейской столице, но она разыгрывалась примерно в четырех часах езды от Кремля», — пишет Guardian.

В Outline участвовали более 10 известных западных диджеев, и британская газета называет их приезд проявлением того, как меняется отношение зарубежных артистов к выступлениям в России на фоне «затягивающейся» военной операции.

«Иностранные артисты начали просачиваться обратно в Россию, и техно-сцена лидирует в этом направлении. Эта тенденция вызвала удивление в индустрии», — утверждает издание.

Украинская активистка Майя Бакланова заявила британской газете, что приезжающие в Россию западные артисты «нормализуют» отношение к действиям российских властей, включая военную операцию на Украине.

«Кремлю важно показать своей аудитории, что западные артисты по-прежнему готовы приезжать в Москву и играть так, как будто ничего не происходит и Россия не изолирована», — сказала она, приведя в пример то, как активно российские СМИ освещали недавний приезд американского рэпера Канье Уэста.

Еще один электронный музыкальный фестиваль Signal пройдет с 15 по 19 августа в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области.

«Российская пропаганда пытается сформировать позитивный образ страны на международной арене, подчеркивая культурные достижения и отделяя их от политической ситуации», — считает Бакланова.

Украинская активистка возглавляет онлайн-кампанию, призывающую западных музыкантов и диджеев избегать российской музыкальной сцены, а европейские клубы — отменить концерты с участием иностранных артистов, выступавших в России.

«Эти артисты помогают российской экономике и вносят вклад в военный бюджет», — говорит она.

Бакланова отметила, что все больше западных диджеев, якобы привлеченных высокими гонорарами за выступления, готовы выступать в России. «Я вижу полное отсутствие осведомленности, невежество и жадность среди некоторых представителей электронной сцены», — утверждает активистка.

Некоторые из участвовавших в Outline диджеев, с которыми связалось издание Observer, заявили, что искусство и музыка должны выходить за рамки политики и служить мостом между культурами даже во времена конфликтов.

«Я не думаю, что следует ассоциировать с тоталитарным режимом место, куда свободные духом люди приходят, чтобы поделиться музыкой. Я хорошо провел время, люди были потрясающими», — сказал брюссельский диджей Александр Гиссон.

Хедлайнер Outline-2024 немецкий диджей AtomTM назвал критику по поводу его выступления на фестивале «клеветнической кампанией».

«Я считаю себя глубоко аполитичным или, скорее, трансполитичным человеком. Много лет назад я решил встать на путь создания настоящих человеческих связей через музыку. В отличие от политики, которая является способом разделения, я выбрал музыку, которая является способом объединения», — говорится в заявлении диджея, опубликованном на его сайте.

Бакланова утверждает, что эти аргументы «наивны», потому что «в современной России невозможно отделить культуру от политики».

Два российских музыкальных инсайдера, говоривших на условиях анонимности, заявили Guardian, что фестивали вроде Outline якобы могут проводиться только с прямого одобрения правительства.

«Ни одно крупное мероприятие не может состояться без прямого одобрения властей. Они явно достигли соглашения — достаточно взглянуть на спонсоров мероприятия», — сказал один из источников.

Согласно информации на сайте фестиваля, официальными партнерами Outline являются T-Банк и Yandex. Guardian называет их «двумя ведущими российскими компаниями, которые когда-то были независимыми, но недавно попали под влияние Кремля». В прошлом году у входа на фестиваль была установлена ​​палатка для вербовки в армию, напоминает британское издание.