Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о платформенной экономике, регулирующих деятельность посреднических цифровых платформ, в том числе маркетплейсов. Основной проект поддержали единогласно 408 депутатов, передает корреспондент RTVI.

Комментируя инициативу, глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин заявил RTVI, что «фактически мы с вами наблюдаем создание новой отрасли законодательства, которая будет в последующем впитывать в себя разные другие сферы». По его словам, «есть настрой принять законы оперативно».

«Мы очень надеемся на то, что реализация законов позволит, прежде всего, с одной стороны, обеспечить права наших граждан на приобретение качественных товаров, с другой стороны — качественно защитит предпринимателей, которые сегодня имеют возможность выйти на торговые рынки, на торговые площадки», — сказал Топилин.

Он напомнил, что недавно шла речь о том, что малый бизнес, в том числе из глубинки, «не может пробиться в большие сети, крупные магазины».

«Как раз то, что связано с работой цифровых электронных площадок, платформ позволило убрать барьеры посредников, позволило огромному количеству малых предприятий выйти на те рынки, которые они вообще никогда даже представить себе не могли», — отметил Топилин.

Обязательная проверка и запрет на скидки

Пакет законопроектов подготовило Минэкономразвития. Правительственными поправками регулируется деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и предоставляют возможность проведения оплаты за товары, работы или услуги.

Среди ключевых мер:

обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через единую систему идентификации и аутентификации и госреестры, в том числе «Госуслуги» перед допуском на платформу,

недопуск к публикации карточки товаров без данных, подтверждающих их безопасность (наличие маркировки, сертификации или декларации о соответствии),

упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность для связи с поставщиками, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников во время заседания Госдумы.

«Все требования должны распространяться не только на наши российские маркетплейсы, но и на иностранные маркетплейсы, которые хотят работать в нашей стране. Они должны иметь либо филиал, либо обособленное здесь лицо. И они также будут попадать в реестр, который устанавливается правительством, и, соответственно, выполнять все необходимые правила с учетом масштаба задач», — пояснил Решетников.

Среди прочего законопроект предполагает запрет на скидки на товары без согласия продавцов.

«Законопроект защитит права малого среднего бизнеса. В первую очередь, речь идет о постоянных изменениях со стороны платформы условий работы. Речь идет о навязывании скидок, в том числе за счет самих продавцов. И тем самым мы эти вопросы отрегулируем», — сказал Решетников.

Еще один проект закона вводит штрафы за нарушение новых требований.

Некоторые положения основного законопроекта после его принятия могут заработать уже с 1 марта 2026 года, заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Постараемся принять законы как можно быстрее, как можно быстрее он должен вступить в силу», — сказал он.

В первом чтении Госдума также приняла законопроект, вносящий изменения в отдельные законодательные акты, в том числе в части обязанностей операторов посреднических цифровых платформ и продавцов на них. Поправки единогласно поддержали 407 депутатов.

Говоря о сроках вступления в силу нововведений, Решетников признал, что потребуется «большая доработка, в первую очередь самими платформами».

«Это и система досудебного урегулирования, это интеграция с государственными сервисами. В определенных случаях потребуется доработка и государственных сервисов. Это требует у нас времени… Мы еще раз внимательно посмотрим и постараемся сократить этот срок [вступления в силу законов]», — сказал министр.

Платформенная экономика — один из самых быстрорастущих секторов, указал Решетников. Он привел данные, согласно которым за последние четыре года объем продаж в интернете вырос вчетверо, а доля в розничных продажах увеличилась до 15%. Только за 2024 год число заказов превысило 6 млрд рублей, сообщил министр. Наблюдая эту тенденцию, в онлайн активно переходит бизнес: на платформах уже более 1 млн продавцов, подавляющее большинство из них — это малый и средний бизнес, отметил Решетников. Согласно приведенной министром статистике, двукратный рост за четыре года также показал рынок доставки готовой еды. В то же время активно растет доставка одежды, мебели, предметов быта. Услуги через платформы по итогам 2024 года оказывают свыше 3 млн человек, рассказал глава Минэкономразвития. Как отметил Решетников, две самые крупные цифровые платформы в России — Wildberries и Ozon — имеют доминирующее положение. «Поэтому ФАС внимательно рассматривает любые телодвижения этих платформ», — добавил он.

Последствия для бизнеса

Депутат Госдумы Евгений Марченко во время дискуссии обратил внимание на то, что по мере развития маркетплейсов наблюдается тенденция к закрытию магазинов и торговых центров в связи с тем, что люди меньше туда ходят. Решетников в ответ сказал, что таких случаев станет только больше, а поддержка бизнеса будет пересматриваться.

«Когда мы говорим, что платформы способствуют развитию экономики, способствуют структурным изменениям, это всегда значит, что они более конкурентные, значит, кто-то конкуренцию проигрывает. Если небольшие магазины не могут выдержать конкуренцию с сетями доставки, потому что в сетях доставки, маркетплейсах больший набор товаров, меньше цены, быстрее идет доставка, есть курьерская доставка в том числе, тогда возникает вопрос: должны ли мы поддерживать такие рабочие места, потому что в конечном итоге, там выше цены? Мы же с вами хотим, чтобы инфляция снижалась. И там меньше заработная плата у людей», — пояснил министр.

«А мы с вами хотим, чтобы заработная плата людей росла, несмотря на то, что многие из этих магазинов у нас пользуются еще и социальными льготами, льготами по соцвзносам. У нас, как правило, в МСП, в том числе и в торговле, пониженные соцвзносы. Поэтому мы понимаем, что какие-то такие моменты могут быть. У нас есть системы поддержки предпринимателей, мы готовы переориентировать такие рабочие места в производственную сферу, там у нас не хватает людей. Поэтому мы исходим из того, что нужно не противостоять и не тормозить эти изменения, а надо сглаживать негативные моменты, которые возникают», — добавил глава Минэкономразвития.

Каждому на товар — своя цена

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев обратил внимание на журналистское расследование, в котором утверждалось, что «отдельная цифровая торговая платформа» анализировала аккаунты своих пользователей и показывала им разные цены на один и тот же вид товара в зависимости от их трат.

«Это не то, чтобы скидки, просто, по сути, тот же аккаунт, тот же вид продукта — цена разная, местами в два раза отличается. Такая, знаете, экономическая сегрегация, как таксисты некоторые работают у аэропортов. Хотелось бы, чтобы здесь ответственность и, значит, внимание более конкретно мы сфокусировали, потому что все должны быть равны, и цена должна быть для всех одинакова».

Решетников поблагодарил Хамзаева за ремарку и попросил его передать информацию в Минэкономразвития. Глава министерства отметил, что сотрудники его ведомства обсуждают этот вопрос вместе с коллегами из ФАС.

«Скорее всего, это нарушает и дискриминирует потребителя — то, что запрещено для платформ, которые пользуются доминирующим положением. Поэтому давайте посмотрим», — отреагировал Решетников.