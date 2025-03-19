Запуск межпланетного аппарата «Венера-Д» переносится на 2034-35 год. Об этом заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый, передает корреспондент RTVI.

«К сожалению запуск «Венеры-Д» сдвинется на 2034-35 год», — рассказал ученый на конференции в ГЕОХИ РАН.

По его словам, сдвиг связан с опасениями неудачи, которые постигли предыдущие российские космические аппараты. Ранее старт миссии намечался на 2031 год.

«Сделать ее не успевают. Это тот случай, когда мы боимся торопить, — пояснил Зеленый причины переноса корреспонденту RTVI. — Очень долго тянулась история с финансированием, были переносы. Основные проблемы с аппаратом. Приборы мы сделаем, а те же грунтозаборные устройства… Конечно, мы будем использовать прошлый опыт, но надо все заново разрабатывать».

Проект «Венера-Д» задуман как продолжение исследований Венеры, начатых советскими аппаратами «Венера» и «Вега» в 1960-1980 годы. В рамках проекта планируется исследовать атмосферу, поверхность, внутреннее строение и плазменную оболочку Венеры, чтобы изучить вопросы ее происхождения и эволюции, а также глубже понимать возможную эволюцию земного климата.

Предполагалось, что в комплекс научной аппаратуры на борту «Венеры-Д» войдут иностранные приборы — две японские камеры и итальянский спектрометр. Летом 2023 года RTVI узнал, что из-за политической ситуации этого не произойдет.