17 сентября днем на территории Ливана произошла массовая детонация пейджеров, которыми пользовались участники движения «Хезболла». У многих устройства взрывались в руках и карманах. Пострадали около 2,8 тысячи человек, включая детей; есть погибшие. МИД Ливана счел это израильской кибератакой. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

Что произошло

По данным агентства Reuters, первые взрывы прозвучали примерно 15:30 по местному времени (16:30 мск) и продолжались в течение часа в разных регионах Ливана, в том числе на юге страны и в столице — Бейруте.

По информации агентства Al Jazeera, пейджеры взрывались и в Сирии: в Дамаске и его окрестностях пострадали не менее 14 человек.

Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности и анализ видеозаписей с мест происшествия отмечает, что некоторые пейджеры сдетонировали после поступления сигнала. В этот момент владелец устройства брал его в руки и при взрыве получал травмы головы.

Пострадавшие и жертвы

На вечерней пресс-конференции глава ливанского Минздрава Фирас Абъяд сообщил, что пострадали порядка 2,8 тысячи человек, около 200 из них находятся в тяжелом состоянии. По словам министра, погибли не менее девяти человек, в том числе восьмилетняя девочка. Сообщалось о гибели нескольких бойцов «Хезболлы», около 500 членов группировки потеряли зрение.

Позже телеканал Al Jadeed со ссылкой на новое заявление Абъяда передал, что количество пострадавших возросло до 4 тысяч человек, а погибших — до 11. Вскоре Минздрав Ливана опроверг это сообщение, назвав его «дезинформацией».

Иранское агентство Mehr сообщило, что в Бейруте пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Супруга дипломата сначала уверяла, что он легко ранен, но потом СМИ уточнили, что взрыв пейджера привел к потере одного глаза и травмированию второго. По данным Mehr, травмы получили еще двое сотрудников иранского посольства.

По данным Al Jazeera, среди погибших оказался Махди Аммар — сын депутата ливанского парламента из блока «Хезболлы» Али Аммара. Пострадали сыновья члена парламента Хасана Фадлаллаха и сотрудника службы безопасности Вафика Сафа.

О взорвавшихся пейджерах

По данным Reuters, все взорвавшиеся пейджеры были тайваньского бренда Gold Apollo. В некоторых СМИ упоминалась конкретная модель — Gold Apollo AR924. Агентство со ссылкой на источники утверждало, что 5 тысяч пейджеров были закуплены для членов «Хезболлы» в начале года и розданы им в последние месяцы.

Руководство тайваньской фирмы заявило, что сдетонировавшие устройства были выпущены европейской компанией ВАС, у которой есть лицензия на использование бренда Gold Apollo.

Reuters еще несколько месяцев назад отмечало, что «Хезболла» переходит на низкотехнологичные средства связи, чтобы скрываться от систем GPS и попыток Израиля отслеживать членов группировки.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что израильская разведка «Моссад» могла заложить взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат) в батареи пейджеров. По версии источника, спецагенты Израиля смогли удаленно повысить температуру батарей так сильно, что это привело к взрывам.

Издание Al Jazeera со ссылкой на источник в силовых структурах утверждает , что пейджеры «были заминированы заранее» — задолго до детонации. По словам источника, устройства импортировали пять месяцев назад, а вес взрывчатки в каждом пейджере «не превышал 20 граммов».

По словам экспертов, опрошенных агентством, взрывы указывают на «тщательно продуманную, давно спланированную операцию». По словам собеседников издания, заминировать пейджеры могли путем проникновения в цепочку поставок устройств до их импорта в Ливан.

Кто стоит за взрывом пейджеров

Движение «Хезболла» возложило ответственность за произошедшее на Израиль, обвинив его в «бойне в отношении ливанского народа» и пообещав «справедливый ответ, откуда не ждали». МИД Ливана обвинил израильских военных в кибератаке.

Axios утверждает, что операция по детонации устройств связи была одобрена в начале недели на встречах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и главами служб безопасности. По данным агентства, это произошло на следующий день после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн во время визита в Израиль предупредил Нетаньяху о последствиях серьезной эскалации в Ливане.

По словам израильского источника, во вторник, 17 сентября, Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант несколько часов провели в командном центре ЦАХАЛ в Тель-Авиве. До этого, в понедельник, на заседании кабмина израильский премьер сообщил о решении «обновить цели войны». По словам израильских чиновников, речь шла о переключении внимания Израиля с сектора Газа на ливанское направление.

По информации источника Axios, израильская операция была направлена ​​на подрыв доверия внутри «Хезболлы» и создание в рядах движения ощущения, что оно находится под контролем израильских спецслужб. Официальных комментариев со стороны властей Израиля не поступало.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заверил журналистов, что в Вашингтоне ничего не знали о планирующейся атаке.

«Я могу вам сказать, что США не были в этом замешаны, США не знали об этом инциденте заранее, и на данный момент мы еще собираем информацию», — сообщил Миллер.

Он осудил нападение на мирных граждан, которые пострадали в результате серии взрывов, но при этом отметил, что члены «террористических организаций» являются «законными целями» для стран, сражающихся с подобными движениями.

При этом Axios утверждает, что за несколько минут до детонации пейджеров министр обороны Израиля связывался с главой Пентагона Остином Ллойдом и якобы сообщал ему о готовящейся операции, но без деталей.

Израильский портал Walla со ссылкой на американских чиновников пишет, что целью подрыва пейджеров было временно парализовать «Хезболлу» в случае масштабных боевых действий, чтобы ЦАХАЛ мог получить преимущество для атаки. Однако, по словам источников портала, в последнее время израильская разведка начала опасаться, что участники ливанской группировки что-нибудь заподозрят. Поэтому, утверждает Walla, по итогам экстренных консультаций было принято решение привести план в действие как можно скорее.

«Случай беспрецедентный»

Технический руководитель центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC компании МТС RED Ильназ Гатауллин заявил RTVI, что это первый случай, когда хакерская атака привела к человеческим жертвам. Он предположил, что хакеры воспользовались уязвимостью в прошивке пейджеров и смогли удаленно запустить на устройствах операции, из-за которых микроконтроллер начал подавать ложные команды о значительном увеличении подачи электроэнергии.

Поскольку аппаратные ресурсы пейджера довольно слабы, выполнение таких команд приводит к перегреву микроконтроллера и аккумулятора, пояснил эксперт. По его словам, при определенной степени нагрева устройства может произойти взрыв.

Гатауллин допустил, что защита аккумуляторов пейджеров от перегрева была изначально выключена при прошивке. «До этого Израилю уже приписывали атаку на иранскую систему обогащения урана с помощью вируса Stuxnet. Это тоже был уникальный случай по уровню вредоносного воздействия на цель и специфичности метода атаки», — напомнил специалист.