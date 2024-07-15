Власти разрешат зарубежным банкам, не связанным с недружественными странами, открывать филиалы в России. Соответствующий законопроект 15 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе, сообщил источник RTVI в комиссии.

По замыслу законодателей, возможность открывать филиалы иностранных банков в России поможет развить систему международных расчетов и привлечь иностранные инвестиции для финансирования экономики.

Иностранный банк сможет открыть только один филиал без внутренних структурных подразделений и привлечения банковских платежных агентов, следует из текста законопроекта (есть в распоряжении RTVI). Такой филиал не сможет работать с физлицами и ИП — исключением станут купля-продажа иностранной валюты и перевод денег без открытия вкладов.

Также иностранным банкам запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью через свой филиал в России. Филиалам нужно будет сформировать гарантийный депозит — минимум в 1 млрд рублей. Это нужно для того, чтобы иностранные банки могли гарантировать обеспечение обязательств по договорам, заключенным в России.

В 2013 году президент исключил понятие «филиал иностранного банка» из законов «О банках и банковской деятельности», «О Банке России» и «О валютном регулировании и валютном контроле». Фактически это означало запрет на открытие филиалов иностранных банков в России.

До сих пор в России могли работать только представительства иностранных банков, рассказал RVTI Вячеслав Ушкалов, управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры». Например, тот же “Райффайзен” — это банк, созданный на территории РФ и, соответственно, являющийся российским банком. А вот российский филиал иностранного банка — это фактически полноценный иностранный банк, полагает Ушкалов.

Снятие запрета на открытие в России филиалов зарубежных банков — это разумный и ожидаемый шаг, полагает Иван Тихоненок, руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith. Эта мера должна будет ускорить процесс открытия счетов для российского бизнеса, а наиболее востребованными направлениями станут Китай, ОАЭ, Индия, Турция, полагает он.

“Необходимо использовать все возможности для бесперебойного проведения платежей экспортно-импортного характера. Наличие филиалов иностранных банков позволит осуществлять прямые расчеты между финансовыми системами дружественных стран, избегая международного санкционного контроля, направленного против РФ”, — сказал Тихоненок.

Теоретически, это может облегчить процесс инвестирования со стороны инвесторов из дружественных стран в РФ, полагают оба эксперта. “Вполне возможно — иностранцы, которые решили вложиться в проекты внутри РФ, интуитивно больше будут доверять своим банкам, нежели непонятным им российским. В то же время вероятность того, иностранные банки будут опасаться введения вторичных санкций, я оцениваю как высокую. Ожидать, что иностранные банки выстроятся в очередь в ЦБ РФ за аккредитациями их филиалов, по меньшей мере, несерьезно”, — сказал Ушкалов.

Необходимо сохранять разумную степень конфиденциальности при реализации подобных решений, чтобы не привлекать внимания США, ЕС и Великобритании, добавил Тихоненок. Риск вторичных санкций против банков, которые решат открыть филиалы в РФ, он оценивает как максимально высокий.

Марина Озерова