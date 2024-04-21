Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в программе RTVI «Что это было» прокомментировал проведенную в школах некоторых регионов акцию памяти, на которой учеников выстроили в форме пятиконечной звезды, причем некоторые вставали на колени.

«Ну, понимаете, есть же пословица: “Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет”. Ничего более отвратительного я не вижу», — сказал Ямбург.

По его словам, «патриотизм — дело душевное, от души к душе». «Каждая школа здесь свободна. Никто не требует из детских тел выкладывать звезды, как это было при Мао Цзэдуне во время культурной революции, во время парадов 1939-го, 1937 года при Сталине и так далее», — заверил Ямбург.

Ранее в некоторых российских школах провели акцию в рамках Дня памяти о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Судя по фотоотчетам, детей выстраивали в форме звезды как «символа защиты и безопасности». В некоторых школах ученики стояли на коленях.

Акцию, в частности, провели в Крыму, Мордовии, Чувашии, Башкортостане, Омской и Ростовской областях. Организатором выступило государственное Поисковое движение России, сообщали СМИ.

В Госдуме назвали акцию ненужной крайностью. «А зачем это сделали? Это что, сверхвоспитание? Крайности нам не надо. Мы чтим, помним — все это есть, но ставить на колени… С какой целью?» — сказал изданию «Подъем» первый замглавы комитета по просвещению Михаил Берулава. Депутат призвал главу Минпросвещения провести с директорами школ разъяснительную работу.