Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья застрелены, по подозрению в убийстве задержана их внучка. Об этом RTVI сообщил источник в следственном управлении СКР Самарской области.

По его словам, убийство произошло около месяца назад, перед этим экс-градоначальник с супругой прилетели в Россию из Финляндии. Их внучка задержана и арестована, но отказывается давать показания, утверждает наш собеседник. Следствие уверено, что именно она отправляла СМС с телефонов дедушки и бабушки.

Также, по версии следствия, после убийства подозреваемая продавала имущество убитых, включая принадлежащую бывшему мэру коллекцию икон и автомобили.

Виктор Тархов управлял Самарой с 2006 по 2010 годы. Его дочь Людмила, возглавлявшая компанию по производству частных самолётов ООО «Самара ВВВ-Авиа», в декабре 2022 года была приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, ее признали виновной в вымогательстве 200 млн рублей у депутата областной думы.

В 2023 году Виктор Тархов отмечал 75-летие. Издание «Блокнот Самара» по этому поводу напоминало, что годом ранее он «бежал» из России в Норвегию, и называло «дедушкой-мэром в бабушкиной кофте», поскольку в бытность градоначальником Тархов «ходил на работу в одной и той же кофте с вытянутыми локтями».

Тархов родился в Куйбышеве, а карьеру строил в Новокуйбышевске, где с 1981 возглавлял крупные предприятия нефтехимической промышленности — «Синтезспирт», «Куйбышеворгсинтез», «Новокуйбышевский НПЗ», работал в структурах ЮКОСа, и группы «Альянс». В 1990 году его выбрали председателем Куйбышевского облисполкома, а в 2006 году — мэром Самары: на голосовании он набрал 56%. При нем в областной столице было запущено и реализовано несколько крупных строительных проектов, включая ЖК и ТЦ.

«Я показухой вообще не люблю заниматься. Воспитание заводское-с. За это убьют просто. У рабочего класса на эти вещи глаз натренированный. Ну а в плане благоустройства… Город был тёмный, ночью было страшно ходить. Освещение мы восстановили», — рассказывал он сам о своей работе.

В 2008 году в Самаре разгорелся коммунальный скандал: из-за обильного снегопада и нерасторопности коммунальщиков город оказался фактически парализован, властям пришлось вводить режим ЧС. Мэра хотели привлечь к ответственности за случившееся, но до этого не дошло.

В 2010 году Тархов баллотировался на новый срок, но потерпел поражение: его поддержали только 18,2% избирателей. После этого экс-мэр занялся бизнесом и почти не появлялся на страницах СМИ. Летом 2022 года стало известно, что он уехал из России в Норвегию якобы в связи с необходимостью пройти лечение.

Самарские активы Тархов оставил под управлением дочери Людмилы: впоследствии на суде по ее делу жена бывшего мэра Наталья заявляла, что они выписали на дочь генеральную доверенность, давшую ей право в том числе продажи собственности.