Отлучение россиян от разработки ядра Linux может в перспективе привести к серьезным затратам на обслуживание связанных с ней российских систем. Об этом RTVI заявил основатель, гендиректор группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин. Чтобы выйти из этой ситуации, Россия может сама или в кооперации со странами БРИКС создать свою ОС, но это очень дорого и сложно, уточнил эксперт.

Ранее стало известно об отстранении 11 россиян от работы над ядром операционной системы Linux. РБК уточнил, что некоторые из уволенных сотрудничали с российскими сервисами SberDevice, NetUp и другими. Создатель Linux Линус Торвальдс заявил, что поддерживает это решение, упомянув санкции против России. Тем, кто призвал отменить это решение, он ответил: «Я финн. Вы думали, что я буду *поддерживать* российскую агрессию? Видимо, дело не только в отсутствии реальных новостей, но и в незнании истории».

О заявлении основателя Linux

Говоря о словах Торвальдса, Завалишин отметил, что на такие крупные проекты, как Linux, оказывается давление со стороны США и других стран «с целью эти проекты от России отлучить». И хотя вряд ли к финскому разработчику «стучалось АНБ», его личная позиция может отличаться от того, что он сказал, допустил собеседник RTVI.

«Просто он озвучил какие-то эмоции. Безусловно, в рамках мирового IT-сообщества, в том числе среди российских айтишников, представление о России как агрессоре очень четко выпестовано. По их мнению, до февраля 2022 года ничего не было, только тишь, гладь и божья благодать, по зеленому полю бегали коровки, и все друг друга в попки целовали. И вдруг выскочила злая Россия и как нападет на Украину», — сказал он.

По его мнению, с «такой картиной в голове живет половина мирового IT-сообщества».

О том, что делать России дальше

Завалишин уверен, что в текущей ситуации следует понимать одно — России «усложнили жизнь», а видно это будет спустя время.

«Прямо сейчас у нас никаких проблем нет. Но через какое-то время мы не сможем свой код отправлять в основной репозиторий ядра Linux. Потому что как только вы делаете свою ветку кода ядра, она мгновенно начинает отставать от оригинала. И объем работы по перенесению модификации, которую поддерживаем мы, с каждым днем будет расти, и через год-два этот объем расхождений будет настолько велик, что поддерживать его станет либо невозможно, либо катастрофически трудоемко», — сказал он.

IT-специалист уточнил, что поддержка Россией таких модификаций — это «огромные затраты и в этом смысле проблема велика».

«Вероятно, несмотря на все вот запреты, какую-то часть наших модификаций мы сможем прокидывать через третьи стороны в ядро. Но это опять же определенный, довольно приличный уровень головной боли. Но сейчас нам фактически увеличили стоимость поддержания наших внутренних российских разработок. И еще ее увеличат. То есть стоимость поддержки работы “Авроры” и других российских вендоров, связанных с ядром ОС Linux, будет расти, и в первую очередь в тех областях, которые завязаны именно на российском оборудовании», — сказал Завалишин.

Чтобы «уйти от этого», России нужно создать собственную операционную систему, но это будут «затраты в миллиарды долларов», подчеркнул он.

«Есть и другой вариант, но он не проще — создать ОС не в одиночку, а в кооперации с кем-то из стран БРИКС, например, с Китаем или Индией. Это более реалистичный подход, потому что обе страны тоже проявляют к этому интерес. Но при этом это весьма сложный процесс в организационном плане, потому что речь идет о международной кооперации», — уточнил специалист.

Дмитрий Завалишин — гендиректор группы компаний DZ Systems, специалист в области искусственного интеллекта. Ранее возглавлял отдел разработки портала компании «Яндекс». Один из создателей «Яндекс.Маркета», автор концепции операционной системы «Фантом».

«Коммерсантъ» отмечал, что ядро Linux используют такие российские операционные системы, как Astra Linux, «Ред ОС», «Аврора», а также мобильная ОС Android, которая лежит в основе российского ПО для «умных» колонок и платформ смарт-ТВ («Салют ОС», YaOS). В NetUp сообщили газете, что не знают о причинах удаления и процедуре обжалования.