14 февраля Банк России проведет первое в этом году заседание по ключевой ставке. Каждый пятый россиянин ожидает повышения ставки до 22%, но опрошенные RTVI экономисты уверены: ставка останется на уровне 21%, а к концу года снизится до 16—17%. Само по себе окончание конфликта на Украине не приведет к снижению. Главными факторами должны стать отмена санкций и восстановление притока валюты.

Почему ставка останется на уровне 21%?

Регулятор, скорее всего, не станет менять ставку, считают опрошенные RTVI экономисты. На это указывает и поведение банков: средние ставки по депозитам уже снизились на 0,5—1%, что говорит об уверенности в сохранении текущего уровня.

Темпы кредитования ощутимо замедлились — как в корпоративном, так и в розничном сегменте, это, пусть и с некоторым лагом, сдерживает инфляцию, объяснил RTVI Игорь Сафонов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ.

“В таких условиях повышение ставки кажется избыточным. Банк России, вероятно, возьмет паузу, чтобы оценить влияние замедления кредитования. При этом его сигнал останется умеренно жестким”, — добавил он.

Данные по зарплатам также подтверждают эту тенденцию. По информации hh.ru, спрос на работников падает, а значит, рост зарплат замедляется, добавляет Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

Пик ставки, скорее всего, уже пройден, считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Она называет четыре аргумента в пользу сохранения ставки:

Кредитование уже сократилось. Банки выдают меньше кредитов, чем в конце 2023 года.

Банки выдают меньше кредитов, чем в конце 2023 года. Инфляция замедляется. Рост цен снижается: недельная инфляция упала с 0,25% до 0,16%.

Рост цен снижается: недельная инфляция упала с 0,25% до 0,16%. Рубль укрепился. Слабый курс больше не разгоняет инфляцию.

Слабый курс больше не разгоняет инфляцию. Бизнес замедляет рост. Деловая активность замедляется, компании осторожнее нанимают сотрудников и сдержанно повышают зарплаты.

Может ли ставка вырасти?

Некоторые эксперты не исключают, что ставка все же может вырасти.

“Ставку могут повысить до 22-23% с учетом недавней встречи президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина, на которой перед правительством поставили задачу снизить инфляцию в течение года”, — полагает RTVI Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Повышение ставки возможно, но маловероятно, считает Ольга Беленькая. Вот какие факторы, по ее мнению, могут заставить ЦБ пойти на этот шаг:

1) Инфляция остается высокой. В 2024 году она составила 9,52% (прогноз ЦБ был 8,0—8,5%).

2) Ожидания бизнеса и населения растут. В январе компании закладывали в бюджеты рекордную инфляцию в 10,7%, а люди ожидали 14%.

3) Госрасходы продолжают расти. В 2024 году бюджетные траты резко выросли, что может повлиять на инфляцию.

4) Финансовые рынки уже готовятся к снижению ставки. Снижение доходности облигаций, ставок по депозитам и т. д. может снизить эффективность жесткой денежно-кредитной политики.

Банк России, скорее всего, не повысит ставку, но сохранит жесткую риторику, подчеркивает Беленькая. Если инфляция снова ускорится, то регулятор может повысить нынешний максимум в 21%, считает Владимир Еремкин, научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии.

Когда ждать снижения ставки?

Снижение ставки неизбежно, но вопрос — когда и до какого уровня ее снизят. Самый оптимистичный прогноз у Владимира Еремкина, который допускает, что, если инфляция стабильно замедлится, ставка может пойти вниз уже 21 марта.

Базовый сценарий — снижение в июне, но если экономика замедлится быстрее, это может случиться уже в апреле, считает Илья Федоров. По его прогнозу, к концу года ключевая ставка может снизиться до 16%.

О том, что снижение начнется не раньше середины 2025 года, сказала и Ольга Беленькая. К концу года она ждет, что ставка может опуститься до 17—18% (если инфляция снизится).

Почему окончание СВО не приведет к снижению ставки?

Прекращение конфликта на Украине, о котором заговорили с приходом к власти в США Дональда Трампа, вряд ли существенно повлияет на ставку, считают опрошенные RTVI эксперты:

“Само по себе завершение СВО и мирные договоренности не станут катализатором для снижения ставки. Для экономики и ставки более важными будут ситуации с отменой санкций, валютной ликвидностью и движением капитала”, — сказал Игорь Сафонов.

“Мирные договоренности действительно могут стать катализатором изменения внешнеполитической, внешнеэкономической, а значит и макроэкономической политики России. Это касается в том числе и денежно-кредитной политики. <…> Но мирные договоренности могут стать всего лишь перемирием, которое может принести гораздо большие проблемы, в том числе и экономические, уже в краткосрочной перспективе”, — подытожил Михаил Гордиенко.