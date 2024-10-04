Актер Александр Збруев в разговоре с RTVI опроверг сообщение о том, что его госпитализировали в Москве после того, как он почувствовал себя плохо. Ранее РЕН ТВ и SHOT сообщили, что 86-летнему артисту стало плохо и ему вызвали скорую.

«Это фейк. Чувствую себя прекрасно», — заявил Збруев.

РЕН ТВ сообщил со ссылкой на источник, что Збруеву стало плохо утром: он якобы стал задыхаться и был доставлен в больницу имени Боткина.

SHOT пишет, что Збруеву дважды вызывали скорую. В первый раз ему, как уточняется в посте, назначили амбулаторное лечение. Но потом «приступы удушья продолжились», пишет SHOT и тогда медиков вызвали снова. Жена актера рассказала телеграм-каналу, что после этого Збруева госпитализировали.

О том, что у артиста были приступы удушья, также пишет «МК». По данным издания, Збруеву стало плохо около 9 часов утра в его квартире на Малой Бронной улице, ему вызвали врачей.

Александр Збруев — советский и российский актер, народный артист РСФСР. С 1961 он один из ведущих артистов «Ленкома». Известность ему принес фильм 1962 года «Младший брат». Также он сыграл в таких фильмах как «Большая перемена», «Романс о влюбленных», «Одинокая женщина мечтает познакомиться», «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». Одну из последних ролей Збруев исполнил в сериале Константина Богомолова «Содержанки» 2019 года.