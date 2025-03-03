Новое здание Большого Московского цирка построят в Мнёвниковской пойме, а не на проспекте Вернадского. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В опросе портале «Активный гражданин» участие приняли более 250 тысяч человек, большинство из них (73%) высказались за строительство нового цирка. По словам главы города, около половины выступили за то, чтобы построить здание на историческом месте, 27% — за новую площадку, а 23% проголосовавших сочли, что этот вопрос должны решить специалисты.

Собянин отметил, что специалисты и руководство Большого Московского цирка поддерживают идею строительства на новом месте из-за технической сложности реализации на старой площадке такого масштабного проекта, а также из-за необходимости сохранить полноценную работу коллектива цирка до окончания строительства нового здания, на что потребуется не один год.

«Поэтому, с учетом всех высказанных мнений, принято решение построить здание Московского цирка в новой удобной локации в Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы», — написал мэр.

Он также отметил, что Мнёвниковская пойма — это современный, активно развивающийся район с хорошей транспортной доступностью.

«Что же касается исторического цирка на проспекте Вернадского, то во время строительства нового здания он будет продолжать полноценно работать», — пояснил Собянин.

По его словам, решение о дальнейшем использовании этого здания будет принято после завершения строительства.

«И обязательно с учетом мнения его руководителей и артистов — всех членов большой цирковой семьи», — добавил глава города.

Мэр Москвы опубликовал проект реконструкции цирка на проспекте Вернадского в конце января. Согласно нему, комплекс будет состоять из здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, соединенных между собой переходом.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сказал «Ъ», что концепция цирка «довольно симпатичная». Он также добавил, что сам выбрал бы более «эпатажный» внешний вид здания.