Украина готова начать переговоры с Россией «хоть завтра», если Москва будет уважать ее территориальную целостность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам конференции в Швейцарии.

«Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего, если выйдет с наших территорий. Это уважение к уставу ООН», — заявил Зеленский (цитата по «РБК Украина»).

По его словам, Украина уже ведет переговоры некоторыми странами о проведении второго саммита мира, подготовка к нему «займет месяцы, а не годы».

Зеленский добавил, что присутствие России на втором саммите по Украине будет означать, что «они хотят мира» и прекращения боевых действий.

«Сама ли она этого захочет, либо ее заставит мировое сообщество — для нас не важно. Для нас важен результат — окончание войны и мир», — заявил украинский президент.

14 июня, за день до начала саммита по Украине в Швейцарии, президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова прекратить конфликт, если украинские войска будут полностью выведены с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также если Украина откажется от членства в НАТО.

Путин подчеркнул, что речь идет об «окончательном завершении» военных действий, а не о заморозке или временном перемирии. Он отметил, что если Киев и Запад откажутся от этого предложения, то впоследствии условия для начала переговоров «будут другими», поскольку ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ.

Зеленский назвал заявления российского президента ультимативными, добавив, что они «ничем не отличаются от прошлых» высказываний. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил 15 июня, что некоторые депутаты Верховной рады Украины начали обсуждать «формулу мира» Путина.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что в Киеве «наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые десять раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся еще дальше».