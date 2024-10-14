КНДР «фактически включилась» в российско-украинский военный конфликт на стороне России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Среди главного был доклад разведок <…> о намерениях россиян на осень — зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи», — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Киев будет жестко реагировать на оказание помощи Москве другими государствами. Украинский президент добавил, что власти страны будут координировать работу со своими партнерами в этом направлении.

После начала боевых действий на Украине Зеленский неоднократно заявлял о сотрудничестве Москвы с КНДР и Ираном в военной сфере. В Кремле в октябре 2023 года заявили, что доказательств поставок оружия из Северной Кореи в Россию нет.

«Они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств <…> Мы будем продолжать выстраивать с нашим ближайшим соседом [КНДР] взаимовыгодные отношения, которые основываются на взаимном уважении, и будем развивать эти отношения во всех областях, это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», — сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР может направить своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину «для поддержки России». Он сделал такой вывод из того, что Москва и Пхеньян «подписали взаимный договор, схожий с военным союзом». Песков назвал заявление южнокорейского министра «информационной уткой».

В июне президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Одна из статей документа предусматривает, что государства обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае, если «одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств». Глава МИД России Сергей Лавров уточнял, что в этой статье отражена «исключительно оборонительная позиция».

14 октября Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.