Еврокомиссия намерена «существенно ограничить» Украине доступ к аграрному рынку и сельхозсубсидиям ЕС в случае ее вступления в объединение. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

Как пишет газета, ограничения должны снять опасения действующих членов ЕС, прежде всего Польши, Франции и Италии. Они боятся, что их рынки захлестнет огромный объем украинского зерна и масличных культур.

Поэтому Киев, по данным издания, сможет лишь с ограничениями продавать продовольствие в ЕС и получать аграрные дотации, на которые союз тратит 55 млрд евро в год.

«Для Украины масштаб и структура аграрного сектора <…> и очень высокий уровень производительности оправдывают рассмотрение целевых механизмов, которые существенно ограничили бы финансовую поддержку и доступ на рынок для таких продуктов, как пшеница», — говорится в документе.

Взамен Брюссель обещает помочь Украине вернуть «исторические экспортные рынки». Поставки на них серьезно пострадали из-за боевых действий.

По сведениям FT, предложения касаются не только Украины. Они привязывают финансовые выгоды членства к правовым и финансовым реформам в странах-кандидатах. После вступления соблюдение правил должен обеспечивать «полный набор инструментов ЕС по защите верховенства права».

Кроме того, Еврокомиссия предлагает упростить процедуру лишения стран права голоса по статье 7 Договора о Европейском союзе. Предложения обсуждают высокопоставленные чиновники комиссии, принять их планируется во вторник.

Наиболее продвинувшимися на пути к членству в документе названы Украина, Молдавия, Черногория и Албания. Для них, как пишет газета, подготовят индивидуальные «дорожные карты». Фиксированных сроков вступления они не содержат, но должны ускорить продвижение кандидатов.

Процесс расширения ЕС, который до этого почти не двигался, ускорился после начала конфликта на Украине, напоминает издание. Однако часть европейских столиц, по данным FT, опасается, что под геополитическим давлением Брюссель смягчит требования к новым членам в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Серия коррупционных скандалов на Украине усилила сомнения в том, что Киев продвинулся так далеко, как утверждают сторонники расширения, пишет газета. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в прошлом году говорила FT, что союзу нужны новые правила, чтобы в него не вступили «троянские кони».

Офис премьер-министра Украины и МИД страны не ответили на запросы издания. Представитель Еврокомиссии от комментариев отказался.

Аграрный вопрос уже осложняет отношения Киева с соседями по ЕС. Как сообщила 4 октября Politico, Польша и Румыния отказались дополнительно помогать Украине с вывозом зерна через Европу. По данным издания, атаки на порты и суда в Черном море продолжаются уже третий месяц.

На этой неделе министр аграрной политики и продовольства Украины Тарас Высоцкий просил в Брюсселе пропускать больше украинской продукции через страны ЕС. Он также попросил выделить 1,1 млрд евро на покрытие выросших транспортных расходов. По словам министра, через европейские маршруты сейчас удается вывезти меньше половины экспорта.

Глава Минсельхоза Румынии Барна Танцош, комментируя Politico ситуацию, заявил: «Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетом».

В польском Министерстве инфраструктуры заявили, что не планируют мер для увеличения транзита украинской агропродукции. Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен признал, что проблему нужно решать, но никаких обязательств по этому вопросу брать на себя не стал.