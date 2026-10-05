Президент России Владимир Путин поддержал идею создать нейросеть в сфере образования на основе единых программ и учебников. Он заявил об этом в ходе видеоконференции с учителями — лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, передают ТАСС и РИА Новости.

С инициативой выступил преподаватель информатики из Твери, победитель конкурса «Учитель года-2026» Алексей Морозов. По его задумке, обученный на единых программах ИИ мог бы помогать учителям готовить медиаматериалы и цифровые сервисы для уроков.

«Очень хорошее предложение, жалко, что я сам до этого не додумался и [министр просвещения] Сергей Сергеевич [Кравцов] не предложил, а идея совершенно правильная», — одобрил Путин.

Кравцов пообещал воплотить эту идею в жизнь.

Развивая тему ИИ, глава государства отметил, что при всех новейших технологиях школьников нужно поощрять к развитию собственного интеллекта.

«Нельзя примитивно к этому относиться. И сам процесс обучения нельзя сводить к нажатию известных кнопочек. <…> Нужно, чтобы у ребенка интерес возник к тому, что он сделает сам, лично», — сказал Путин.

Президент заявил, что, согласно исследованиям, ученики, которые не пользуются нейросетями, показывают лучшие результаты при тестировании. Он призвал выстраивать систему обучения так, чтобы не получилось разделения общества.

«Меня это очень волнует. Нам нельзя создать ситуацию, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй, третий план. Вот ни в коем случае нельзя допустить такой ситуации», — подчеркнул российский лидер.

Поэтому, по его словам, нужно создавать для всех одинаковые возможности как на старте, так и в процессе дальнейшего обучения.

Путин также позитивно оценил опыт одной из школ Белгорода, где коллектив создал цифровые личные дела учеников вместо бумажных. Об этом рассказал ее директор Николай Бутов.

«Ведение личного дела обучающегося в электронном виде, безусловно, будет разбюрокрачивать всю систему работы», — сказал президент, назвав это одной из важнейших задач.

Обращаясь к учителям, Путин заявил, что именно от них во многом зависит, как Россия ответит на вызовы XXI века. Без наставников невозможны ни технологический суверенитет, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая культура, ни национальная безопасность, перечислил глава государства.

Путин и раньше говорил о недопустимости деления на «интеллектуальные элиты» и тех, кто умеет только «нажимать на кнопочки».

В декабре 2025 года на заседании Госсовета он указал, что хотя уже «нельзя жить по старинке», школьники и студенты не должны терять навыков аналитического мышления, в том числе критической оценки формулировок ИИ.

В августе президент во время общения со студентами и аспирантами Новосибирской области подчеркнул, что нужно учить детей думать с младших классов, «чтобы они любили это занятие».