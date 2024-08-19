В зоне боевых действий на границе Курской области с Украиной находятся срочники, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Что говорят власти о присутствии солдат срочной службы в курском приграничье, подвергшемся вторжению ВСУ, — в материале RTVI.

«Они не ушли, не сдали позиции»

14 августа Алаудинов в эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале заявил, что срочники «до сих пор» находятся «в некоторых частях» в зоне боевых действий в Курской области.

«До сих пор большая часть участка нашей первой пограничной линии контролируется. Как сидели, так и сидят подразделения пограничных войск. Как бы оно ни было, те же срочники сидят до сих пор в некоторых частях. И спецназ, то есть бойцы «Ахмат-Чечня». До сих пор находятся вот эти три ведомства, три подразделения на этой линии. Они не ушли, не сдали позиции», — сказал командир «Ахмата».

О том, что в Курской области задействованы срочники, также заявил депутат Госдумы, член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Мы, наверное, язык сломали говорить про воссоздание пограничных войск. Потому что на сегодняшний день, ну, приняты кое-какие меры: солдаты срочной службы появились у пограничников, но <…> нет войскового способа охраны государственной границы, как это было раньше», — заявил он в эфире «Соловьев Live», рассказывая о том, кто входит в «группировку прикрытия госграницы».

По словам Гурулева, наступление украинских войск в Курской области стало «неожиданностью» для этих группировок, поскольку ВСУ направили в приграничье «серьезные силы и средства противника».

Сообщения о переброске срочников в Курскую область из других регионов

13 августа «Верстка»* сообщила, что в Курской области солдат-срочников, которые смогли эвакуироваться с границы во время прорыва ВСУ, якобы заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить их в приграничье. Об этом издание написало со ссылкой на матерей солдат.

Собеседницы «Верстки»* завили, что в одной из воинских частей в районе Курска находятся около 150 срочников, которых якобы обещают «маленечко подготовить» и отправить на передовую, предоставив льготы и выплату «боевых», а в случае отказа — отдать под суд. «На них морально пытаются надавать, пытаются обработать и отправить в эту дыру», — сказала одна из матерей.

В то же время издание «Агентство»* со ссылкой на проект «Идите лесом» сообщило, что к отправке в Курскую область якобы готовят срочников из Москвы, а также Московской, Самарской, Мурманской, Ленинградской, Ростовской, Белгородской, Тюменской, Иркутской и Калининградской областей.

Телеграм-канал «Война с фейками» назвал публикацию «Верстки»* и другие подобные сообщения ложными и распространяемыми с целью «дискредитировать ВС РФ и посеять панику». По словам источника канала в штабе Ленинградского военного округа, ответственного за Курскую область, никакие переброски военнослужащих из других регионов не предусматриваются.

Собеседник «Войны с фейками» утверждает, что в Курской области создана группировка войск, в которую входят контрактные подразделения, имеющие большой боевой опыт.

«Созданы необходимые резервы. В привлечении военнослужащих срочной службы нет никакой необходимости, этот вопрос даже не стоял на повестке», — пишет телеграм-канал.

Согласно российскому законодательству, отправка срочников для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) предполагает два условия: прохождение военной службы в течение не менее четырех месяцев и подготовка по военно-учетным специальностям.

Родственники срочников не могут с ними связаться

13 августа портал 72.RU сообщил, что в Курской области пропал 20-летний солдат срочной службы Владислав Кычков. Его мать рассказала, что связь с молодым человеком пропала 5 августа, за день до начала вторжения ВСУ. Через два дня семья срочника узнала от знакомых, что он попал в плен. В Сети появилось видео, на котором, по словам родственников, Владислав с перемотанными скотчем глазами рассказывает, что находится в плену, и просит маму о помощи.

Позднее 72.RU написал, что в Курской области могло пропасть еще два срочника из Тюмени. Один из них — 20-летний Кирилл Филип. Связь с ним также пропала 5 августа. Его родные предполагают, что молодой человек мог попасть в плен. Официально эта информация не подтверждалась.

Второй срочник — 20-летний Владимир Сироткин. Его тетя рассказала 72.RU, что последний раз он выходил на связь 12 августа. Сейчас, по данным портала, о местонахождении Сироткина ничего неизвестно. Родные пропавших срочников утверждают, что до этого они регулярно общались с сыновьями.

Губернатор Тюменской области Александр Моор посоветовал СМИ адресовать Минобороны вопросы о судьбе одного из тюменских срочников, который мог пропасть под Курском. «Это вопрос к военным. Любые взаимодействия по вопросу пленных — это вопрос компетенции Министерства обороны», — заявил он во время пресс-конференции.

Ростовский портал 161.RU сообщил, что в Курской области погиб 22-летний солдат срочной службы Артем Добродумский. Об этом стало известно из публикации от 14 августа в группе во «ВКонтакте» спортивного клуба каратэ в городе Шахты «Георгий Победоносец», где занимался срочник.

«В Курске при прохождении срочной службы погиб наш спортсмен — Артем Добродумский. Мы помним его еще совсем маленьким, целеустремленным. Его отец Андрей Добродумский всегда был рядом с сыном, поддерживал его», — говорится в посте.

По информации 161.RU, Добродумский был родом из Каменска-Шахтинского, закончил Шахтинский казачий кадетский корпус и выступал за сборную Ростовской области по каратэ.

16 августа к омбудсмену Ярославской области Сергею Бабуркину обратились родители срочника Николая Шашурова, который, по их словам, пропал в Курской области, пишет 76.ru. Родственники солдата обратились в военкомат, фонд «Защитники Отечества», в областную думу, а также к уполномоченному по правам человека в России.

«Они получили информацию о том, что он находится в плену, <…> и видели видео. Кроме того, он сам позвонил, сказал, что находится в плену, и просил принять меры к тому, чтобы он был включен в списки для обмена», — рассказал Бабуркин.

Ярославский омбудсмен рекомендовал родителям срочника обратиться в Международный Красный Крест, который содействует обмену пленными, установлению их местонахождения и защите их прав. «Работа сейчас проводится всеми компетентными инстанциями. И я надеюсь, что она приведет к желанному результату, чтобы наш земляк был включен в списки для обмена и возвращен на родину», — добавил Бабуркин.

На фоне вторжения ВСУ в Курскую область в учебном центре Минобороны в Елани (Свердловская область) 9 августа открыли горячую линию для родственников срочников, которые «проходят службу возле западной границы», передает ЕАН со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Татьяну Мерзлякову. По словам омбудсмена, туда поступает много звонков.

«Пока информации о том, что кто-то из наших свердловских призывников погиб или попал в плен, нет», — приводит портал слова Мерзляковой.

Мерзлякова добавила, что пока у нее нет информации о том, что «кто-то из наших свердловских призывников погиб или попал в плен».

Председатель Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева сообщила ЕАН, что ей поступает много звонков от матерей, которые не могут дозвониться до своих близких, служащих в Курской области.

«Сердце кровью обливается от того, что там происходит. Видела видеозаписи со срочниками [из других регионов], попавшими в плен», — сказала она.

6 августа на портале Change.org была опубликована петиция к президенту России Владимиру Путину. Ее автором указана мать срочника Оксана Деева, по словам которой, ее сын служит в селе Кореневе в приграничном районе Курской области. Женщина от имени матерей солдат просит «убрать» срочников с территорий военных действий. По состоянию на 19 августа петиция собрала более 10 тыс. подписей.

Телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука писал 7 августа, что одним из последствий вторжения ВСУ в Курскую область стали «захваченные в плен накануне срочники». 15 августа Звинчук написал, что украинская сторона «продолжает разгонять фейки», в том числе о «сотнях взятых в плен срочниках на одном опорном пункте».

17 августа в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова было опубликовано видео, на котором, как утверждается, показаны бойцы ВСУ, взятые в плен в Курской области. В ролике их допрашивает командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. У одного из мужчин он спрашивает, почему на обнаруженной экшен-камере есть кадры, на которых бойцы ВСУ в Суджи грузят в машину гражданских лиц. Тот отвечает, что таким образом они перевозили российских срочников.

«Это пехота взяла в плен срочников, три человека там были гражданские. Как я понял, они к кому-то в гости приехали. Наша задача была — приехать, собрать и передать в ВСП, это Военная служба полиции», — рассказывает мужчина.

Минобороны не комментировало сообщения о попадании в плен российских срочников.

Если родственники не могут связаться с солдатом-срочником, они могут позвонить в воинскую часть и связаться с командиром, сообщила «Новым известиям» председатель Комитета солдатских матерей (КСМ) Костромской области Нина Бабкина. «Если он [командир] не отвечает, следует обратиться в военкомат, но не по месту призыва, а по месту нахождения воинской части. Если же и там не помогли, нужно обращаться в военную прокуратуру в том регионе, где служит сын, а также в Минобороны», — рассказала она. Проект «Идите лесом» в таких случаях рекомендует звонить на горячую линию в Следственный комитет, а также писать жалобы в администрацию президента, уполномоченному по правам человека в России и в военную прокуратуру. Также родители срочников могут обратиться за дополнительными рекомендациями в Союз комитетов солдатских матерей России.

Должны ли срочники участвовать в боевых действиях

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выступил против участия солдат-срочников в боевых действиях в Курской области. По его словам, у России достаточно боеспособных частей, «чтобы противостоять противнику».

«Другое дело, что мы не всегда успеваем распределять их по направлениям, здесь есть некоторые нюансы. Но привлекать к непосредственному участию в боевых столкновениях срочников, я считаю, нельзя. Аналогичной позиции придерживается и наш президент Владимир Путин. Хотя, стоит отдать должное, пограничные подразделения, которые состояли из срочников, продемонстрировали в Курской области храбрость, когда ВСУ напали на регион», — заявил депутат в разговоре с «Ридусом».

По мнению Колесника, срочников можно задействовать только для решения вспомогательных задач, например, для разбора завалов или эвакуации мирного населения.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с «Подъемом» счел привлечение срочников к боевым действиям «нежелательным», в том числе потому, что они «недостаточно обучены».

«Там, где нет боевых действий, они такие же солдаты, как и все, и должны выполнять свои задачи, в том числе по охране государственной границы. Ну, а кого туда ставить? Снимать контрактников и отправлять туда? Контрактники сейчас нужны в зоне СВО и там, где идут боевые действия. Везде менять, что ли?» — сказал депутат.

Комментируя утверждения о том, что срочники не должны участвовать в боевых действиях, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что «это вообще глубочайшее заблуждение».

«Мне не нравится, [когда говорят] „границу прикрывали срочниками, поэтому не очень получилось“. <…> Мы все войны, Афганистан, Чечню, мы кем вели? Ну срочниками же. Я вам больше скажу, уже в этой войне срочники тоже в Курской области отразили нападение, целая бригада, причем никого не потеряли, 60 человек угрохали у них, они [ВСУ] отступили. Это же уже было», — сказал парламентарий в эфире «Соловьев Live».

Собеседник Гурулева, военный эксперт Владислав Шурыгин сказал, что «полностью согласен» с генералом. «Если, условно говоря, воевать на другой территории, мы приняли решение, что этим будет заниматься контрактная армия, то защищать свою родину, свою землю — это абсолютно нормально. Люди идут в армию и дают присягу. Соответственно, их обучают, чтобы они могли защищать землю», — пояснил он. «Да, конечно», — поддержал Шурыгина депутат.

Во время другого эфира на «Соловьев Live» Шурыгин заявил, что для участия в боевых действиях нужно задействовать срочников. По его словам, если в Донбассе работали «только контрактники», то «защищать свою землю могут все». «У нас огромная армия, которая находится на нашей территории. У нас большинство здесь частей укомплектовано смешанно: контрактники, срочники. Поэтому использовать их — наш долг», — считает Шурыгин.

В эфире вечернего шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1» Гурулев привел похожие аргументы.

«Мне тут все говорят: «что вы там, как вы можете срочников использовать?» Вы там о чем говорите? Это наша территория, они наши военнослужащие, приняли присягу. Согласно всем нашим законам, они обязаны исполнять свой воинский долг. Мы о чем говорим сейчас? Жалко пацанов? Несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими, в Афганистане никаких контрактников не было. В Красной армии контрактники были? <…> Сегодня, когда, я извиняюсь, прижало, наверное, это было оправданно», — сказал депутат.

Соловьев отметил, что срочники также участвовали в боевых действиях в первой и второй чеченской войнах.

С Гурулевым заочно согласился Апти Алаудинов, который 19 августа выложил отдельное видеообращение по поводу участия солдат срочной службы в боевых действиях. В нем командир «Ахмата» говорит, что в последнее время наблюдает «всхлипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать, и вообще, почему они даже находятся в Курской области».

«Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» — порассуждал генерал-майор.

«Не надо из 18-летних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник Отечества, как и мы. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему будет давать государство, и потом пойти домой, рассказывать о том, что он служил», — подчеркнул Алаудинов.

Командир «Ахмата» отметил, что «верховный главнокомандующий принял решение», чтобы срочники «не служили нигде, кроме как на территории своего государства» в мирное для России время. «Но сегодня война, к нам пришел враг», — сказал Алаудинов.

Как считает Алаудинов, сейчас «в нашей стране должны стоять одним строем все — от мала до велика».

«Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего. Ничего», — уверен генерал-майор.

По словам Алаудинова, он относится с пониманием только к жалобам тех родителей, которые недовольны оплатой службы для срочников. Им он предложил заключить контракт с Минобороны.

Также Алаудинов отметил, что в спецназе «Ахмат» служит много бойцов в возрасте 18-20 лет: «И это герои, которыми я горжусь. Они сражаются как мужчины», — сказал он.

Схожее мнение в интервью RTVI высказал военный эксперт Михаил Звинчук («Рыбарь»). Он заявил, что срочники — это такие же военнослужащие, принимавшие присягу, как и контрактники.

«С первого дня специальной военной операции подразделения срочников ведут и артиллерийские дуэли, и разведку, и организуют связь, и материально-техническое обеспечение наших войск на приграничных территориях. Это обычная функция. А если у нас речь идет об агрессии на территории Российской Федерации, неважно, какие там части. Это военнослужащие», — пояснил Звинчук.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал срочников, которые находятся в курском приграничье, «смелыми и решительными бойцами» и призвал российских мужчин подписывать контракт с Минобороны.

«Очень хочется, чтобы мужчины Курской области, да и вообще всей страны, поняли, что ситуация пришла к нам домой и надо сейчас проявить себя настоящим мужчиной: идти спасать Родину, а не сидеть и стонать в интернет-пабликах о том, как все плохо и что кто-то за них должен что-то делать», — сказал он в разговоре с Daily Storm.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года заявил, что срочников не планируют направлять в зону боевых действий на Украине. «Необходимости в этом нет. Но срочники присутствуют в Белгородской и Курской области, и там они должны выполнять свой священный долг — защищать Отечество. Никто не дрогнул, а генерал Лапин шел вместе с ними с табельным оружием», — сказал глава государства на встрече с военкорами. В Генштабе в марте 2024 года заявили, что срочники «к участию в специальной военной операции привлекаться не будут». «Парламентская газета» тогда писала, что солдат срочной службы, отправленных в приграничные регионы, «ни при каких обстоятельствах не планируют привлекать к боевым действиям: к примеру, противостоянию украинским ДРГ или «охоте» на беспилотники». В материале издания приводятся слова главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова: «Срочники будут выполнять вспомогательные задачи: охранять маршруты, ремонтировать технику и вооружение, обеспечивать связь и так далее. То есть тем, что в том числе необходимо для обеспечения деятельности и выполнения задач группировки прикрытия государственной границы». Говоря о срочниках, в июле первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил RTVI, что «данная категория военнослужащих не принимает участия в специальной военной операции». Картаполов заявил Life, что «мы как не планировали их [срочников] брать, так и не будем этого планировать». «У них всё будет хорошо», — заверил он.