В США у жителя штата Нью-Йорк власти забрали спасенную им и прирученную белку по кличке Пинат (Peanut, Арахис), которая жила с ним семь лет и стала звездой Instagram*. Несмотря на десятки тысяч собранных в интернете подписей под требованием вернуть питомца, 1 ноября стало известно, что Пинат усыпили, сообщает NBC.

Эвтаназии также подвергли енота по кличке Фред, которого забрали вместе с белкой. В отличие от Пинат, он появился в доме недавно.

Животных усыпили для того, чтобы провести тест на бешенство, говорится в совместном заявлении Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и Департамента здравоохранения округа Шеманг, которое приводит CBS News.

Там сказано, что проживание белки и енота вместе с людьми «создает потенциальную опасность заражения человека бешенством», и утверждается, что белка укусила одного из чиновников, пришедших забрать питомцев.

«Животных проверяют на бешенство, и всем, кто контактировал с ними, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом», — заявили власти.

На сайте природоохранного департамента штата подчеркивается, что содержать детенышей диких зверей в качестве домашних питомцев является незаконным.

Хозяин Пинат

Хозяин Пинат и Фреда Марк Лонго является владельцем фермы-заповедника, которую он открыл в апреле 2023 года и назвал в честь Пинат. Там содержатся более 350 спасенных животных. Как говорит сам Лонго, приют «в значительной степени» существует на пожертвования от подписчиков страницы Пинат в Instagram*.

Лонго подобрал Пинат еще бельчонком после того, как мама-белка погибла под колесами машины. Мужчина восемь месяцев выхаживал питомца, после чего выпустил обратно в дикую природу. Но Пинат, по его словам, вернулась уже через полтора дня с торчащей из хвоста сломанной костью. Лонго решил, что она не сможет выжить на воле, забрал ее домой и заботился о ней в течение семи лет.

Он завел страницу Пинат в соцсети, где забавные и трогательные ролики того, как белка лакомится, играет и встречает хозяина дома, быстро набирали популярность.

Однако известность в Сети в итоге привела к печальному финалу, поскольку в Департамент охраны окружающей среды посыпались жалобы противников проживания диких животных с людьми.

Обыски и последствия

Сотрудники департамента пришли в дом на ферму Лонго 30 октября и устроили там пятичасовой обыск. Он утверждает, что они применили «чрезмерную силу», чтобы отнять у него питомцев.

«Им понадобилось так много людей, чтобы явиться ко мне и буквально разнести мои шкафы», — сказал он.

После того, как Пинат и Фреда увезли, мужчина написал в Instagram*, что жалобщики из интернета победили, добившись своим «эгоизмом», чтобы у него отняли «одного из самых изумительных зверьков». «Звонившие в Департамент по охране окружающей среды, для вас уготовано особое место в аду», — заключил он.

Когда позднее стало известно, что питомцев усыпили, Марк не смог сдержать слез. «Пинат была лучшим, что с нами случалось», — сказал он в видеообращении.

В посте под ним он написал: «Покойся с миром, мой лучший друг. Спасибо за лучшие семь лет моей жизни. Спасибо за то, что ты принесла столько радости нам и миру. Прости, что я подвел тебя, но спасибо тебе за все».

Комментируя произошедшее, в Фонде диких птиц (нью-йоркский центр реабилитации диких животных, включая белок) пояснили, что хотя мотивация у людей самая добрая, держать дикое животное в качестве домашнего «незаконно и очень неэтично». Сотрудники фонда пояснили, что можно стать лицензированным спасателем диких животных, но этот процесс занимает месяцы.

Хозяин Пинат, со своей стороны, уверяет, что был готов сотрудничать с природоохраной, оформить официальные документы и сделать все, что требуется, но вместо того, чтобы помочь ему выполнить все условия, власти отняли и усыпили животных. Он намерен оспаривать «чрезмерное применение силы» при обысках в его доме.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена