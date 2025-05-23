Последние дни мая в Москве и области будут очень теплыми из-за прихода метеорологического лета, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что в выходные будет облачно, а температура будет ближе к летней, чем к весенней.

«Начиная со вчерашнего дня, температура воздуха будет устойчиво выше отметки плюс 15 градусов. По крайней мере, такая погода задержится на ближайшие 5−6 дней — этого достаточно, чтобы говорить о начале метеорологического лета. И произошло это на четыре дня раньше, чем положено по климатическим нормам», — сказал он.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье погода в столичном регионе будет определяться западной периферией обширного антициклона, центр которого расположился над восточной частью Европейской России, а с 24 по 27 мая ожидается переменная облачность.

«Ночью — небольшая облачность, днем — переменная облачность. Температура существенно выше климатической нормы будет соответствовать скорее середине июля, то есть — самым теплым дням года по климату», — добавил Леус.

Он также отметил, что исключением из такой солнечной и сухой погоды станет 23 мая, так как сегодня местами возможны кратковременные дожди, а также грозы по югу Подмосковья.

«Тем не менее и сегодня в Москве очень тепло: плюс 24-26 градусов, по области — плюс 22-27. Температура будет расти и дальше: в субботу плюс 25-27 в Москве, плюс 23-28 по области. В воскресенье, понедельник и вторник — плюс 26-28 в центре города и от плюс 23 до плюс 28 градусов будет в районах Московской области. Теплые ночи — ночная температура в пределах плюс 11-16 градусов. Так что к своему финалу холодный май подходит с летней погодой», — заключил Леус.

Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее сообщила в своем телеграм-канале, что днем 23 мая в столичном регионе воздух прогреется до 25 градусов, а температура в выходные предварительно составит плюс 26-27 градусов.