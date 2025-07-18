Погода в Москве и области в ближайшие дни будет переменчива, ожидается много кратковременных дождей. Об этом RTVI рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Первое, на что надо обратить внимание, — изрядно поднадоевшие сильные дожди покинули столицу. Хотя сегодня еще на крайнем юге области они вполне возможны, тем не менее за погоду региона отвечает южная периферия скандинавского антициклона. Сегодня в Москве тепло, воздух прогреется до плюс 25-27 градусов», — сообщил он.

При этом, добавил Леус, в субботу, 19 июля, погода изменится из-за приближающегося со стороны Беларуси циклона: днем будет облачно, а «во второй половине дня, начиная с западных районов, пойдут дожди».

«К столице они подберутся ближе к вечеру и местами будут сопровождаться грозами. Естественно, в такой ситуации станет прохладнее, но совсем чуть-чуть — в Москве ожидается от плюс 24 до плюс 26 градусов», — отметил синоптик.

20 июля, в воскресенье, будет пасмурно и много дождей. И хотя «сильными ливни не будут», их будет «довольно много», рассказал собеседник RTVI.

«Не исключены грозы и еще чуть прохладнее — от плюс 23 до плюс 25 градусов. В этот день столица окажется практически в центральной части циклона, который будет смещаться с запада», — добавил Леус.

В первой половине следующей недели в Москве и области днем будет преобладать теплая погода, плюс 24—26 градусов, рассказал эксперт. Во второй половине практически каждый день могут идти кратковременные дожди с грозами, уточнил Леус.

«То есть, температурный фон этих дней будет либо близок, либо на один градус выше климатической нормы, и довольно много дождей», — заключил он.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что сейчас ночи в центральной части России «стали прохладнее» из-за антициклона.

«Утром 18 июля в Москве, на ВДНХ, минимальная температура воздуха составила 14,9 градуса, на севере области воздух остыл до 10—11 градусов», — уточнила она.