В первую неделю августа в Москве и области жара начнет «постепенно ослабевать», ожидаются кратковременные дожди. Об этом RTVI сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она не исключила, что жаркая погода может вернуться в столичный регион во второй половине последнего месяца лета.

«В первую неделю августа жара уже начнет постепенно ослабевать. Для Москвы максимальная температура днем останется в пределах где-то плюс 25-26 градусов, по региону — плюс 22-27 градусов», — сказала синоптик.

В ближайшие ночи в Москве и области тоже немного похолодает: например, в выходные (2-3 августа) минимальные значения составят плюс 15-20 градусов, а на следующей неделе ночная температура будет где-то в пределах плюс 12-17 градусов, рассказала Позднякова.

«То есть все равно фон температуры у нас остается в пределах климатической нормы, но редкий день обойдется без дождей. Они не будут особенно надоедливыми. Но погоду все-таки будет определять периферия циклона, поэтому будет развиваться кучевая облачность, и дожди кратковременного характера в отдельные дни с грозами у нас сохранятся», — добавила эксперт.

Позднякова также сообщила, что та жара, которая сейчас наблюдается в столичном регионе, «вернется во второй декаде августа».