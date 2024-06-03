Откровенный костюм Ольги Бузовой на выступлении певицы в рамках фестиваля VK Fest в Уфе, который прошел в День защиты детей, был неуместным. Такое мнение в разговоре с RTVI выразила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина. О жалобах на выступление Бузовой ранее сообщил местный депутат.

«Я считаю, что это было действительно неуместно. Да, может быть, выступление и не приурочено к Международному дню защиты детей, но на данном мероприятии очень много и подростков, и детей участвовало, родители приходили с детьми. Конечно же, нужно выбирать наряды, учитывая, что у нас участвуют несовершеннолетние в данном мероприятии, соответственно месту, времени и формату мероприятия. Мы говорим о нравственности. Конечно же, организаторы должны это предусматривать», — пояснила детский омбудсмен.

Ранее замглавы Госсобрания Башкирии, депутат Рустем Ахмадинуров в разговоре с изданием «Подъем» заявил, что получил от местных жителей жалобы на выступление Бузовой, прошедшее в Уфе 1 июня. По его мнению, певица «выступила очень неуместно, вызывающе, не понимая традиции региона». Депутат пообещал сделать депутатский запрос о том, «были ли какие-то согласования городских властей по поводу ее формы одежды и формата ее выступления в такое дневное время». «Когда она вышла на сцену, было еще очень много детей и подростков. Ну и в такой день в мусульманской преимущественно республике <…> она вышла в таком наряде, ну конечно, мне показалось, что это очень неадекватно. <…> Если бы это было 10-11 вечера — еще куда ни шло. И само мероприятие — VK Fest был заявлен как 0+. Ну мы куда вообще катимся?!» — сказал Ахмадинуров.

Панчихина отметила, что не получала жалоб на выступление Бузовой, но видела возмущенные комментарии родителей в социальных сетях.

«Если уже даже депутаты делают запрос, мы обязательно, конечно же, еще с депутатами обговорим эту ситуацию. И в данном случае, конечно же, мы ждем объяснения, почему так вышло. Детские билеты были в открытой продаже. Организаторам всегда это нужно учитывать, неважно, в каком регионе проводится мероприятие», — сказала она.

Говоря о возможных последствиях для организаторов выступления Бузовой, Панчихина допустила наложение штрафных санкций.

«Здесь, конечно же, нужно рассматривать со всех сторон, какие есть меры наказания, что нарушено, не нарушено», — добавила омбудсмен.

Также Панчихина призвала организаторов внимательнее относиться ко времени их проведения и аудитории, которая посещает то или иное развлекательное мероприятие.

«Идет специальная военная операция, мероприятие проводится в дневное время, в нем участвуют дети… Нужно учитывать, в чем и как выходить на сцену. Я считаю, что мы люди взрослые, и мы должны понимать, в чем мы выходим на сцену и какая это публика. Если мы знаем, что будут дети, однозначно нужно учитывать этот факт», — подчеркнула она.

В правительстве Башкирии «Подъему» сообщили, что концерт Бузовой проходил в рамках «коммерческого мероприятия» и что местные власти не имеют отношения к его организации.