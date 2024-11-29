При «желтом» уровне погодной опасности в Москве и области, который Гидрометцентр России продлил в регионе до 7:00 3 декабря, гражданам, особенно автомобилистам, следует обращать внимание на гололедицу на дорогах. Об этом RTVI заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также отметил, что «кардинального поворота к зиме» в ближайшую неделю ожидать не стоит.

«“Желтый” уровень погодной опасности — это первоначальный, самый первый уровень, когда нужно просто обращать внимание на погодные условия», — сказал он.

Шувалов предположил, что продление «желтого» уровня опасности может быть связано с образованием тумана в ночные и утренние часы и предназначено в первую очередь для автомобилистов.

«И второй момент — это сохранение гололедицы местами на дорогах. Не везде, конечно, но в тех местах, где асфальтовое покрытие не подвергается обработке, там могут быть участки, на которых будет достаточно скользко», — добавил он.

Погода будет без существенных осадков, с температурой в диапазоне от нуля до минус 2 ночью и до плюс 2 днем, заявил глава центра «Метео». Такой она продержится все выходные, а также охватит начало следующей недели, добавил он.

«Небольшой снежок, в пределах десятых долей миллиметра, может быть только в воскресенье», — отметил Шувалов.

Эксперт уточнил, что в ближайшее время сохранится пасмурная погода, однако ожидать повышения уровня погодной опасности «не приходится». Синоптик добавил, что в обозримом будущем (в пределах пяти-семи дней) никаких морозов и снежных бурь не ожидается.