Мумифицированная голова женщины, которая с конца 1960-х годов находилась в витрине Египетского зала ГМИИ имени Пушкина, а затем была убрана в запасники, может вернуться в основную экспозицию. Об этом в специальном интервью RTVI рассказала директор музея Елизавета Лихачева.

«Когда-нибудь, наверное, вернется. Но вот вы переживаете, что ее убрали, а кто-то счастлив, что ее нет. Потому что для очень многих, и для меня в том числе, это бесконечный источник детских страхов и детских кошмаров — это к вопросу о мертвой плоти в экспозиции», — отметила Елизавета Лихачева.

Директор напомнила, что женскую голову мумии убрали в запасники более десяти лет назад, после реэкспозиции 2012 года.

«Египетская экспозиция будет больше. Мы сейчас показываем приблизительно четверть коллекции Голенищева (востоковеда, одного из основателей российской школы египтологии Владимира Семёновича Голенищева. — Прим.RTVI). То есть представьте себе, что там еще три четверти есть. Соответственно, нам бы очень хотелось всю коллекцию Голенищева показать, потому что это одно из выдающихся собраний египетского искусства, — и в том числе, вероятнее всего, и голову», — рассказала Елизавета Лихачева.

По словам директора ГМИИ, где-то к 2030 году главное здание должно уйти на реконструкцию и ремонт.

«Не будет меняться Итальянский дворик, не будет меняться Греческий дворик, Египетский зал — всё это останется. Но то, что музей в принципе изменится, — это абсолютный факт. Например, из этого здания планируется вынести всю живописную галерею», — пояснила собеседница RTVI.