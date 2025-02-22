Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила установить административную ответственность за буллинг и сталкинг, в том числе в интернете. В первую очередь речь идет о защите детей и подростков, которые чаще сталкиваются с нежелательными контактами. Это предложение сформулировано в докладе омбудсмена по итогам 2024 года (документ имеется в распоряжении RTVI).

«Среди школьников и студентов, а также в других социальных сообществах стали широко распространенными буллинг и сталкинг. Их жертвой может стать любой гражданин, а особенно это касается несовершеннолетних лиц и граждан, работа которых связана с взаимодействием с многочисленными группами лиц. Так, встречаются случаи буллинга в школьной среде в отношении учеников и школьных учителей, студентов и преподавателей», — сказано в тексте доклада.

В документе отмечается, что правоохранительные органы «практически не реагируют на такие случаи», пострадавшим не к кому обратиться за помощью, а существующие судебные процедуры малоэффективны и трудновыполнимы. Роскомнадзор должен «блокировать подобные действия участников социальных сетей», указывается в докладе.

«Профилактическим средством может стать установление административной ответственности за буллинг и сталкинг в социальных сетях», — говорится в тексте документа.

Москалькова считает возможным установить за буллинг административную ответственность, аналогичную той, что предусматривает статья 20.1 КоАП (мелкое хулиганство): штраф до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

При этом наказание за мелкое хулиганство с использованием интернета более жесткое. Согласно пунктам 3, 4 и 5 статьи 20.1 КоАП, «оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности» в Сети наказывается штрафом от 30 до 100 тыс. рублей. В случае повторного нарушения злоумышленнику будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или 15 суток ареста.

«Также пришло время для возвращения к обсуждению вопроса о введении нового административного наказания для физических лиц в виде ограничения доступа к сети Интернет или социальным сетям», — считает Москалькова.

«Необходимы административно-правовые и организационные механизмы, которыми могут быть защищены права жертв буллинга и сталкинга, когда Роскомнадзором будут блокироваться подобные действия участников социальных сетей, а правоохранительными органами будут выдаваться предостережения о недопустимости нарушения закона», — заключает уполномоченный по правам человека.

В октябре 2024 года Москалькова уже предлагала установить ответственность за буллинг. «Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность… Нет ответственности, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалось», — сказала омбудсмен на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодежной политике.