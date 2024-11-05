В Сети распространилась аудиозапись телефонного разговора, в котором, как утверждается, принял участие депутат Госдумы и председатель правления «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Участник беседы, в частности, говорит, что в ряды добровольцев для участия в военной операции на Украине «идут лишние люди». Бородай в разговоре с RTVI подтвердил, что голос в аудиозаписи принадлежит ему. По словам депутата, запись беседы распространяется не в полном виде, а его слова были вырваны из контекста.

О чем говорит Бородай в аудиозаписи

Аудиозапись разговора с участием Бородая появилась в соцсетях не позднее середины сентября. В ней депутат сравнивает российских добровольцев с «лишними людьми», утверждая, что «гражданские пиджаки» рассматривают таких граждан как «пехоту второго сорта» и как тех, кто «не представляет большой ценности».

«Их задача, на самом деле, пока где-то в тылу готовятся к направлению главному, максимально оттягивать на себя внимание и максимально изматывать живую силу противника. <…> Это просто живая сила, которая идет в расход. <…> Более того, как ты понимаешь, над этим думают не только генералы, но и те люди, которые сидят в других кабинетах, где гражданские пиджаки. И они смотрят просто на социальный состав. А это кто? Кто эти люди, которые идут сейчас в добровольцы? Ну, по сути дела, ландскнехты, да. Уже добровольцы за деньги», — говорит Бородай.

Рассуждая о роли добровольцев, депутат говорит, что «на гражданке они денег вообще не имеют», тогда как на службе в зоне СВО могут получать в несколько раз больше.

«Они <…> могут получать ну 20, ну 30, ну 40 там тысяч [рублей], максимум, понимаешь? А здесь они имеют 220, 250, 260 [тысяч рублей] и так далее. То есть деньги, которые никогда в жизни… <…> За это их покупают как мясо», — продолжает Бородай.

Депутат утверждает, что в ряды добровольцев вступают те, кто представляют «не продуктивную часть населения», возрастной ценз которой «достаточно высокий».

«И при этом социальный уровень у них не предусматривает что кто-то из них станет академиком. <…> Раз лишние люди, значит, этими людьми можно рассчитаться в войне за то, чтобы просто вымотать противника максимальным образом. Собственно, даже тут нет ничего нечестного или подлого — с этими людьми расплачиваются. С этими людьми расплачиваются более или менее щедро деньгами, да? С ними рассчитываются орденами и медалями. Может быть, не так густо, как в армии, но рассчитываются <…> Это не обман, в принципе, да?» — говорит он.

В аудиозаписи Бородай отмечает, что задача добровольцев — «максимально вымотать противника».

«Пока мы тут разбираемся с военной промышленностью, с войсками, с нормальным рекрутингом, пока мы выстраиваем систему, <…> мы им, этим лишним, даем даже старое вооружение, старые пушки, при недостаточном количестве, в хоть каком-то приемлемом количестве снаряды — короче, мы даем им возможность проявить себя, повоевать. И мы им отсыпаем…» — говорит депутат.

По словам Бородая, среди добровольцев встречается «куча советских людей, со старосоветским мышлением» и с «высоким уровнем пассионарности».

«[Они] как упрутся, несмотря на то, что им 50, 60, а то иногда и больше, понимаешь? И могут задать жару молодежи <…> И иногда способны этих людей действительно толкнуть на совершение каких-то действительно неординарных, скажем так, действий на линии боевого соприкосновения, и могут действительно показать, как надо воевать», — отмечает он.

«Довольно жесткая, но правда»

Бородай заявил RTVI, что распространяемый в Сети разговор с его участием не был телефонным и представляет из себя запись частной беседы. Депутат подтвердил, что голос, который звучит в аудиозаписи, принадлежит ему. По его словам, разговор состоялся в 2023 году, в период, когда «речь шла о контрнаступлении» Вооруженных сил Украины.

«Разговор шел между мной и тремя офицерами бригады, двое из которых закончили контракт к тому времени, даже не один, и один из них — действующий замполит. <…> Другое дело, что, естественно, это запись подрезанная и кое-что вырвано из контекста, но все, что я говорил — я под этим абсолютно подписываюсь <…> Тем людям, которые пытаются на меня создать такой своеобразный компромат, это плохо удается, потому что все, кто в ситуации, знают, что все это правда», — сказал Бородай.

Комментируя заявления о «лишних людях», Бородай заверил, что «не вычеркивает себя из этого круга», так как командует добровольческой бригадой.

«Все правда. Довольно жесткая, но правда. Между своими не было принято скрывать, что на самом деле реально происходит. Что касается контекста «лишних людей», то, как вы понимаете, я себя из этого круга совершенно не вычеркиваю, поскольку являюсь командиром добровольческой бригады уже более полутора лет. Действительно, мы — в некотором роде, второсортная пехота. С точки зрения любого серьезного военного начальника», — пояснил депутат.

По словам Бородая, в рамках беседы он не высказывал критику в адрес руководства.

«Если вы слушали запись, там руководство не критикуется, а говорится о том, что все меры оправданы, и что со всеми рассчитываются честно, и деньгами, и славой. Орденами, медалями, удостоверениями ветеранов, льготами — со всеми честно рассчитываются. Это действительно так», — заявил парламентарий.

Публикацию и распространение самой аудиозаписи Бородай назвал подлым поступком и неудачной попыткой его дискредитации.

«На жаргоне это называется снижение оперативно значимых возможностей субъекта путем его дискредитации. Дискредитация получается, могу сказать, очень плохо. <…> Человек, конечно, запись сделал без моего разрешения, и поступок этот сам по себе, конечно, подловатый. Я мягко выражаюсь. Тем более распространять в соцсетях — совсем некрасиво, потому что этот разговор не был рассчитан на то, чтобы пугать бедного российского обывателя. Этот разговор был между теми, кто, на самом деле, все прекрасно знает и понимает и так», — отметил он.

В конце октября Бородай выступил на съезде Общества содействия русскому историческому развитию «Царьград» в Храме Христа Спасителя. В ходе своего выступления депутат назвал главной причиной затягивания боевых действий недостаточную поддержку СВО и заявил о необходимости военной, промышленной и духовной мобилизации.