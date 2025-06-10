Сотрудники ФСБ и полиции задержали в аэропорту Шереметьево гражданина Армении, у которого при себе находились 150 млн рублей, золотые слитки и гранулы.

Как стало известно RTVI, 48-летний житель Еревана Арто Читчян был задержан, когда проходил зону таможенного контроля в терминале «С». Экспертиза, проведенная центром криминалистики ФСБ, подтвердила, что слитки и гранулы золотые, их общая масса составила почти полкилограмма, а стоимость — 4,2 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 УК РФ — незаконный оборот драгметаллов в особо крупном размере в составе группы лиц. Задержанному может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом.

В 2022 году в аэропорту Внуково был задержан группу граждан из России и Армении, которые пытались вывезти в Дубай 800 млн рублей и 225 кг золота. Таможенники задержали мужчин после посадки в самолет.