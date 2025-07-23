Жители деревни Сидоровская в городском округе Шатура обратились в приемную президента России Владимира Путина, а также к правительству Подмосковья с просьбой возобновить остановку поезда на станции 15-й километр. По словам жителей, поезд — их единственная возможность попасть в соседний город.

Как рассказали местные, раньше одновагонный поезд РА-1 по направлению Кривандино-Рязановка курсировал три раза в сутки и останавливался у них в деревне всегда. На нем они ездили на работу и отправляли детей в школу.

Однако недавно платформу 15-й километр наполовину разобрали, а вскоре и вовсе закрыли. После закрытия станции альтернативы у жителей не осталось — никакого общественного транспорта в деревне больше нет. Автобусы, по словам местных, прямо до Сидоровской доехать также не могут из-за отсутствия дороги. Из-за этого жителям приходится ходить «лесными тропами».

«Выходить из автобуса и ходить до деревни через глухой лес очень страшно даже днем. Но сейчас день начнет уменьшаться и людям придется в темноте по тропочке абы как идти, ломая ноги. <…> У нас тут есть пожилые, семьи с детьми, инвалиды. Всем как-то надо идти пешком через лес, где, кстати, сейчас очень много диких хищных зверей. Выходят волки, очень много кабанов, лисы», — сказала в обращении одна из жительниц.

Свое обращение местные жители направили в приемную президента России Владимира Путина, в правительство Московской области, а также в администрацию Шатуры и в РЖД. «Людей много, а поезд едет мимо. Поэтому мы очень просим, чтобы разобрались в этой ситуации и нам помогли. Мы хотим жить в деревне, но нам нужно сюда как-то добираться», — заключили они.

RTVI направил запрос в РЖД, однако на момент публикации ответа не получил.