Десятки жителей Коськово, Лаптева, Мошниц и других населенных пунктов, входящих в городской округ Солнечногорск, записали обращение к президенту России Владимиру Путину и попросили его вернуть поле, по которому проходит единственная дорога к станции Головкова, в собственность государства. По словам жителей, собственник поля планирует его застройку и перекроет единственную дорогу к станции.

«Обращаемся к вам с криком души, защитите наше право на благоприятную окружающую среду и помогите вернуть поле в собственность государства. <…> Это единственное поле, через которое проходит дорога к станции для жителей нескольких деревень. Рядом с полем проходит лесополоса, которую жители грудью защищали от вырубки в 2015 году. Там место обитания птиц и зверей нашего региона. Есть и краснокнижные. Если поле отдать под застройку — птицы и звери погибнут», — говорится в обращении, копия которого была отправлена RTVI.

Поле, о котором идет речь, находится между поселками Мошницы, Коськово и станцией Головково. По словам местных жителей раньше там выращивали зерно, но вот уже около двадцати лет землями никто не пользуется. В сентябре прошлого года, согласно выписке из ЕГРН [есть в распоряжении RTVI], собственником поля стала компания ООО «УК “АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент”», которая занимается деятельностью по управлению инвестиционными фондами.

«25 января я узнала, что собственник планирует перевести эту землю из земель сельскохозяйственного назначения в промышленное», — рассказала в разговоре с RTVI жительница Коськово Марина. Такая спешка может быть обусловлена тем, что в январе Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила перевода сельскохозяйственных земель в промышленные, считает женщина.

Законопроект о введении обязательного согласования с Минсельхозом при переводе земель сельскохозяйственного назначения в другие категории был внесен группой депутатов в феврале 2024 года. Поправки предлагалось внести в Земельный кодекс, а также федеральные законы «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Принятие закона, по мнению депутатов, позволит предотвратить сокращение площадей сельхозугодий и защитить наиболее ценные природные земли.

С 3 февраля шли публичные обсуждения, на которых присутствовали активисты из нескольких населенных пунктов. Во время встреч с администрацией Солнечногорска жителям представили проект промышленных зданий и журнал предложений, в который можно было вносить свои замечания. Согласно проекту на месте сельскохозяйственных полей новый собственник к 2028 году планирует построить 85 тыс. кв. м складских и холодильных помещений.

Последняя встреча в рамках публичных обсуждений прошла 14 февраля — на ней жители встретились с одной из представителей собственника. Во время этой встречи местные жители приняли решение самостоятельно выкупить поле у нынешнего собственника и передать его в государственный фонд помощи участникам боевых действий на Украине.

«Юра, наш участник СВО, обратился к прокурору Солнечногорска с просьбой снять рассмотрение вопроса об изменении статуса земель. Мы также написали собственнику фирмы, которая сейчас владеет полем, чтобы он нам стоимость обозначил», — рассказала Марина.

Жители рассчитывают, что администрация президента отреагирует и поможет найти общий язык с собственником, чтобы не допустить роста социальной напряженности в городском округе, такую надежду выразили в разговоре с RTVI местные жители.