Южный окружной военный суд вынес приговор 47-летнему жителю Ейска Денису Клепче. По обвинению в оправдании терроризма суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей и на год запретил администрировать сайты в интернете. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе военного суда.

Как установил суд, 23 февраля 2021 году Клепча оставил комментарий в соцсети VK, одобряющий действия норвежского террориста Андерса Брейвика и героизирующего его самого. Комментарий Клепчи, как следует из материалов расследования, оправдывал в том числе расправу над детьми.

«В соответствии и с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием в том числе сети Интернет, — на срок один год», — отметили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Уголовное дело против Клепчи расследовалось по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ). Прокуратура Краснодарского края направила его в суд весной 2025 года.

Андерс Брейвик — норвежский террорист и неонацист. В 2011 году он устроил взрыв в правительственном квартале Осло. Взрывчатку он заложил в припаркованную возле входа в канцелярию премьер-министра машину Volkswagen Crafter. В результате взрыва погибли восемь человек, еще свыше 200 человек пострадали.

В тот же день Брейвик в полицейской форме пробрался в молодежный лагерь Норвежской рабочей партии на острове Утейя и устроил там стрельбу. В результате террорист убил 69 человек, еще более 150 пострадали. В основном — это были подростки.

В суде Брейвик полностью признал свою причастность к терактам, однако не раскаялся, а, напротив, использовал суд как трибуну для пропаганды своих неонацистских взглядов. В 2012 году Окружной суд Осло приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — в Норвегии это максимальный срок наказания по уголовному преступлению. В 2020 году террорист подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но получил отказ.