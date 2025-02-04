Десятки мирных жителей были вывезены в Сумы после попадания в здание школы-интерната в Судже. Об этом рассказала RTVI родственница пострадавших.

«Моих родителей вывезли в Сумы. Они живы, слава богу. Я даже разговаривала с мамой по телефону. Сотрудники «Красного Креста» ей дали позвонить. Папу тоже слышала, на него, правда, кирпич упал, у него есть ранение. Но мама сказала, что его жизни ничего не угрожает», — рассказала в разговоре с RTVI родственница пострадавших Юлия.

Помимо родителей Юлии спустя несколько часов после удара вывезли также 46 человек, рассказала женщина. «Не знаю, где их расселили. Мама мне сказала, что комната на 6 человек», — добавила она.

По словам Юлии, родители почти не рассказывали, что произошло в интернате — «не до этого было». «Их [после удара 1 февраля] переместили в храм. И оттуда забрали 46 человек. <…> По поводу четырех погибших, о которых пишут: мама мне сказала, что их 10, а может быть и больше», — рассказала она.

«Про обмен пока тоже никто ничего не говорит. Самое главное — живы, потому что я сегодня ночь провела, конечно, адскую», — заключила Юлия.

Удар по школе-интернату в Судже произошел 1 февраля в 18:53-18:55 по мск. В Минобороны России заявили, что ракеты были выпущены из Сумской области Украины, это зафиксировали российские средства ПВО. Контролирующее Суджу представители ВСУ, в свою очередь, обвинили в атаке российские войска и заявили, что в результате удара 88 человек получили ранения, еще четверо погибли. При этом достоверной информации о числе пострадавших при ударе по интернату в Судже пока нет, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.