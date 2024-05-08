Сыновья российских разведчиков-нелегалов Андрея Безрукова и Елены Вавиловой, высланных из США в 2010 году, живут в России. Об этом Вавилова рассказала в программе «Легенда» на RTVI. Ранее ее дети добивались через суд, чтобы их признали гражданами Канады.

«Они поняли, что им будет здесь, в России, хорошо, и с нашей помощью закончили образование, получили профессии, работают в финансовой сфере», — сказала Вавилова.

Она рассказала, что сыновьям было не очень просто выучить русский язык, но сейчас они говорят на нем хорошо, с небольшим акцентом.

«Но это тоже шлифуется и практикуется как можно чаще, потому что оба сейчас в России, и даже уже семейная жизнь строится потихонечку. Поэтому, в общем-то, жизнь расставила все на свои места», — сказала Вавилова.

По ее словам, для ее сыновей было «вопросом справедливости» выиграть суд, который подтвердил их право на гражданство Канады.

«Но когда встал вопрос «а может быть, поехать в Канаду работать?», они говорят: «А там скучно, там неинтересно, там все стало хуже». Они даже ездили на последнее, заключительное заседание суда, когда оглашался приговор, и, приехав оттуда, сказали: «Там сейчас совсем не так, как было раньше»», — вспоминает Вавилова.

Она пояснила, что в Канаде сейчас «все дорого», а у молодежи — «большая неопределенность» относительно работы и своего будущего.

«Дети теперь ни в Америке, ни в Канаде не живут лучше, чем их родители, и не надеются на это. Заработать себе на первый взнос на жилье очень сложно», — отметила Вавилова.

Она добавила, что ее старший сын очень хорошо говорит по-китайски, одно время работал в КНР, и теперь этот опыт ему «очень пригождается».

Шпионский скандал

В 2010 году в США были задержаны 10 российских разведчиков, в том числе супруги Безруков и Вавилова. Задержанных обменяли на четырех человек, осужденных в России. Позже выяснилось, что разведчиков выдал сотрудник Службы внешней разведки Александр Потеев, незадолго до ареста «нелегалов» сбежавший в США. В 2011 году суд в Москве заочно приговорил Потеева к 25 годам тюрьмы.

Безруков и Вавилова более 20 лет проработали на Западе под именами Дональд Хитфилд и Трэйси Энн Фоули. В Канаде у них родились два сына Тимоти и Александр, которые уверяют, что ничего не знали о том, кто на самом деле их родители.

В 2016 году они рассказали журналистам, что после ареста родителей улетели в Россию по настоянию матери. В аэропорту их встретили люди, представившиеся коллегами Вавиловой и Безрукова.

«Они показали нам фотографии наших родителей в двадцатилетнем возрасте, в форме, с медалями. Это был момент, когда я подумал: «Ок, это реально». До этого момента я отказывался верить, что это правда», — рассказывал Александр Вавилов.

После ареста российских разведчиков канадские власти лишили их сыновей гражданства, однако те восстановили его через суд. В 2019 году Александр Вавилов заявил, что испытал «огромное облегчение» после решения Верховного суда Канады в его пользу.