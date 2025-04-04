Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас объяснил в программе «Что это было» на RTVI, почему доля оправдательных приговоров в России составляет менее 1%.

По словам Клишаса, в статистику «не попадают очень многие дела, которые не доходят до вынесения итогового решения суда».

«Например, дело прекращается в суде за отсутствием состава преступления. Это, по сути, освобождение человека от уголовной ответственности, но оно не попадет в статистику оправдательных приговоров. Дело прекращается еще следователем — оно тоже не попадет в статистику оправдательных приговоров», — сказал Клишас.

«Жонглирования цифрами» не дадут понимания, «как картина выглядит на самом деле», считает сенатор.

«Хотите проанализировать, сколько у нас людей освобождаются от уголовной ответственности — возьмите цифры и посмотрите, в отношении какого количества людей прекращаются уголовные дела, в отношении какого количества людей выносятся в упрощенном порядке дела, когда люди просто признают свою вину и получают какое-то небольшое наказание в соответствии с уголовным кодексом, и так далее. А так просто [утверждение про] 99% обвинительных приговоров — это ни о чем», — заключил Клишас.

В 2023 году доля оправдательных приговоров составила 0,26% от общего числа оконченных дел, следует из статистики Судебного департамента Верховного суда. Всего было рассмотрено 727 168 дел, вынесено 1874 оправдательных приговора.

Полностью интервью с Андреем Клишасом смотрите 4 апреля на YouTube-канале «RTVI Новости».