Закон о приостановке оказания услуг связи абонента, на счета которого наложен арест, вряд ли окажется крайне эффективным в борьбе с мошенниками, но, вероятно, усложнит жизнь обычным гражданам, а также военным волонтерам. Об этом RTVI сообщил адвокат Сергей Жорин.

О каком законе идет речь

22 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, который фактически приравнивает мобильные счета к банковским, обязывая мобильных операторов блокировать средства абонентов при наложении ареста. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Операторы также должны будут приостанавливать возврат денег за услуги связи, если есть основания полагать, что они используются в противоправных целях.

Эти меры дополняют другой законопроект, который разрешает блокировать на срок до 10 дней без решения суда банковские счета и электронные кошельки при подозрении в преступлении.

Авторы инициативы отмечают, что эта мера направлена на борьбу с выводом средств. Вице-премьер Дмитрий Григоренко ранее заявил, что закон «является логичным продолжением системной работы правительства по борьбе с мошенниками».

«Мы приняли меры, которые уже сейчас позволяют банкам выявлять и блокировать подозрительные платежи. Но есть лазейка: мошенники переводят деньги на мобильные счета, а потом обналичивают их или пересылают дальше. Мы намерены ее устранить, чтобы повысить безопасность граждан», — отмечал он.

Процедура будет выглядеть следующим образом: получив постановление от органов дознания, включая полицию и судебных приставов, оператор должен сразу перевести указанную сумму в статус «арестовано» и определить свободный остаток на счете абонента.

«Если злоумышленник похитит деньги и попытается перевести их на подконтрольный номер, полиция по заявлению потерпевшего мгновенно заблокирует счет. Все украденные средства перейдут в статус “арестовано”, а на номере не останется свободных денег даже для оплаты самого дешевого тарифа. В результате оператор отключит SIM-карту за неуплату, и любые попытки воспользоваться украденными средствами — покупка кодов, получение SMS-подтверждений или перевод баланса — будут заблокированы. Деньги будут видны следствию, и злоумышленник не сможет их заполучить», — отмечал Григоренко.

Сейчас мобильные операторы связи обязаны оказывать услуги, даже если денежные счета пользователя арестовали органы дознания, в том числе органы внутренних дел и судебные приставы.

Военный блогер Алексей Живов в своем телеграм-канале сообщил, что принятый Госдумой закон может создать проблемы для военных волонтеров, которые нередко устраивают сборы, используя свои банковские карты. Например, считает он, волонтеры не смогут в случае заморозки своих счетов связаться с банком, потому что их связь будет заблокирована, так же, как и жертвы мошенников вряд ли сумеют позвонить в правоохранительные органы.

«Особенно тревожно для самозанятых и уязвимых групп»

Он отметил, что если говорить о борьбе с мошенниками, то эта инициатива может помочь добиться определенных успехов в этом направлении.

Адвокат отметил, что злоумышленники действительно используют схемы с пополнением мобильных счетов, например, убеждая свою жертву перевести деньги на «телефон», а затем их обналичивают.

«Возможность быстро заморозить такие суммы может приостановить или разорвать цепочку перевода. Если данные поступают оперативно от полиции, то это поможет зафиксировать следы преступления до “обналички”», — добавил он.

Однако, продолжил Жорин, в этой ситуации нужно понимать: мошенники «быстро адаптируются, часто используют фальшивые документы, чужие SIM-карты, криптовалюты и другие схемы».

Закон, по его мнению, может оказаться эффективным, если речь будет идти о «мелких» схемах, но вряд ли даст результат «против организованных группировок без интеграции с более широкой системой расследования».

Если говорить о том, с какими последствиями могут столкнуться обычные граждане, то в этой ситуации есть несколько рисков, уточнил адвокат.

Например, блокировка связи приведет к потере доступа к мессенджерам, банковским сервисам, «Госуслугам» (в том числе через СМС) и так далее, а также создаст проблемы при общении членов семьи или по работе.

«Ошибочные блокировки при долгах, случайных переводах или активных платежах — особенно тревожно для самозанятых и уязвимых групп», — уточнил Жорин.

Адвокат уточнил, что закон «фактически допускает наказание без суда, что ставит под сомнение соблюдение статей 23 и 34 Конституции РФ (право на тайну переписки и свободное распоряжение имуществом), а также презумпцию невиновности».

Комментируя опасения Живова, Жорин подтвердил, что они обоснованы.

«Многие волонтеры, собирающие помощь для военных, используют личные счета и номера телефонов. При резком притоке средств (особенно от незнакомых лиц или с пометками «на коптеры», «на фронт») система может распознать активность как подозрительную. В результате может быть заблокирована карта/счет, отключена связь, без которой невозможна логистика, связь с бойцами, работа со сборами. Уже были случаи, когда карты волонтеров блокировали в рамках антиотмывочного закона (115-ФЗ), и новая мера делает такие инциденты еще более вероятными и болезненными», — уточнил он.