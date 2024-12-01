Российский журналист, бывший главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров* был задержан в Узбекистане. Сам он позже рассказал, что в Нукусе его со съемочной группой «пригласили на беседу» сотрудники МВД Узбекистана, все было «корректно».

О задержании журналиста сообщило местное издание Hook.report, журналистка которого Фериде Махсетова также была задержана вместе со съемочной группой Пивоварова*. Поводом стало заявление, которое написал на команду некий местный житель, отметило издание.

«Сейчас вся команда и журналистка находятся в ГУВД Нукуса, при них оставили телефоны, но требуют их осмотра», — говорилось в публикации.

Посольство России в Ташкенте сообщило, что связалось с узбекистанским МИД для выяснения обстоятельств произошедшего. В случае необходимости российским гражданам окажут необходимую поддержку, заверили в посольстве.

«Посольство прокомментировало. Занимаемся», — сказала RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сам Пивоваров* позже рассказал, что в Нукусе, где его задержали, он вместе с командой снимал материал для канала «Редакция». По его словам, общение с сотрудниками МВД Узбекистана прошло «вполне корректно», каких-либо претензий у него нет.

«Нас действительно здесь пригласили на беседу сотрудники МВД, которые сказали, что им поступило заявление (не сказали, от кого) о том, что какие-то люди здесь с камерами, — они его проверяли. Мы вполне корректно пообщались, сотрудники были вежливы, выяснили, кто мы, откуда, какие наши планы, что мы снимаем», — рассказал он RTVI.

Пивоваров* выразил надежду, что сотрудники МВД, «с интересом» узнавшие про канал «Редакция», подписались на него.

«Сейчас мы уже в аэропорту, летим из Нукуса в Ташкент. Все было не очень быстро, но корректно, претензий у меня ни к кому нет», — добавил журналист.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов