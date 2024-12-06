В конце ноября 2024 года в Музее истории города Ростова-на-Дону открылся зал, посвященный СВО. На его оформление власти города потратили 7,68 млн рублей, рассказали RTVI в «Тендерскопе». Среди экспонатов — зонт, закрывающий людей от «бомб» ЛГБТ*, Третьего Рейха, США и Евросоюза.

Один из экспонатов — зонтик в цветах российского триколора, который закрывает людей от боеголовок в цветах флагов ЛГБТ*, США, Евросоюза и Третьего Рейха.

«Защитный зонтик — это не только символ Великой России, но и ее героических людей, защищающих нашу страну. И все мы живем, трудимся и творим под этим зонтиком защиты, правды и истины. Во имя будущего!» — говорится в описании художественной концепции.

Всего в зале, оформление которого обошлось в 7,6 млн рублей, восемь инсталляций. В сумму контракта также вошло оформление входной группы, создание звукового и видеоряда и установка освещения.

Другая инсталляция — «Шевроны. Правда и ложь». На большой стрелке представлены шевроны российских военнослужащих и добровольческих подразделений, воюющих на стороне России, а под ними — шевроны украинских подразделений.

«В большой стрелке инсталляции приклеены на липучке шевроны и патчи наших доблестных частей и подразделений, а внизу поверженная куча символики нацистских батальонов. Завершают инсталляцию неонацистские книги современной Украины», — говорится в описании художественной концепции инсталляции.

Еще одна инсталляция называется «Ласточка мира». На ней три ласточки, раскрашенные в цвета российского флага, летят на красно-черный беспилотник.

«Ласточка — птица стаи, взаимовыручки и настоящей соборности. Когда приходит беда и грозит опасность, ласточки мгновенно начинают действовать, чтобы остановить угрозу. Также все стены Московского Кремля обрамляют зубцы, называемые «ласточкин хвост». Птицы, раскрашенные в цвета триколора, всей стаей атакуют и сбивают вражеский дрон цветов нацистского «Правого сектора»**», — говорится в описании.

Над концепцией работало творческое объединение «АРТ-ФРОНТ» совместно с Управлением культуры города Ростова-на-Дону.

Исполнителем контракта, согласно документации, выступил индивидуальный предприниматель Данила Лексаченко из Санкт-Петербурга. В 2024 году он получил восемь госконтрактов на общую сумму свыше 44 млн рулей, а в 2023-м — 11 контрактов в общей сложности почти на 40 млн рублей, следует из данных базы СПАРК.

В числе прочего Лексаченко создавал мультимедийные инсталляции для проекта «Книга в блокадном города» Централизованной библиотечной системы Московского района Санкт-Петербурга за 13 млн рублей, а также для 26-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2024» за 10,2 млн рублей.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** «Правый сектор» признан экстремистской организацией и запрещен в России